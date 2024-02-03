影／東岸廣場爭議未平！基隆市府「夜襲」NET 暴力點交畫面公開
基隆市新地標「東岸廣場」（E SQUARE），爆出NET（主富服裝）與基隆市政府產權糾紛，NET今年在東岸廣場經營權招商案敗給微風集團後，已以2~4樓屋主身分告基隆市政府，並聲請假處分，避免經營權易主後財產被充公。未料，基隆市府1月31日深夜找鎖匠以電鋸開鎖，大批警員進入4樓強行點交。
記者徐銘穗/綜合報導
1月31日深夜，在大批警員陪同下，基隆市府進行地上商場點交，甚至還強行換鎖。NET委任律師陳義文在場直問：「請問你們現在到底在執行何項的行政協助？為何放任鎖匠在此破壞我們的門鎖？」質疑警方未取得法院執行命令，進行違法點交。陳義文1日凌晨3時已赴基隆地檢署提告市府相關人員涉犯竊占罪，並會清點財產後再向市府相關人員提出毀損、強制、侵入住居等告訴。
基市府「夜襲」點交畫面曝光引發討論，律師林智群也在臉書轉發影片，表示就算是房客拒絕搬走，房東也是要提訴訟取得判決確定後，由法院強制執行，質疑基隆市沒提告、沒聲請強制執行，就撂人強行破壞門鎖、侵入空間，還把建築物交給旁人，酸說：「原來基隆國可以這樣玩喔？」
對此，基隆市府則表示，點交時，大日公司代表雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回產權，沒有強暴脅迫情況或其它不法意圖，NET申告的強盜等罪嫌，不論從主觀犯意或是客觀行為來看，都不符合法律構成要件。本府公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將表達全力支持的立場，並提供一切必要之法律協助。