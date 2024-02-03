「港片御用老外」河國榮輕生！疑想念亡妻走絕路　享年58歲

汪小菲陰晴不定！才說想和大S復婚又交新歡　公開這張合照被罵翻

▲汪小菲（左圖）曾經帶女友Mandy和台灣家人聚會。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）
▲汪小菲（左圖）曾經帶女友Mandy和台灣家人聚會。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）

記者楊穎軒／綜合報導

汪小菲和大S（徐熙媛）離婚2年多來，多次亂爆前妻黑料，不久又承認依然愛著大S，強調不是憐憫，甚至不只一次懇求復婚被拒絕，反覆無常的個性引發議論，近日他再次公開提到前妻「做明星很辛苦」，被酸雙重人格、蹭流量。其實汪小菲目前有交往對象，新歡是台灣網美Mandy（曼蒂），去年還刻意曝光和女友一起探視家人的合照，行徑讓網友不解。

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▲汪小菲和長髮女子現身北京機場。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）
▲▼汪小菲（上下圖右）和台灣女友Mandy交往中。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（右）和新歡一起到成都逛街，網紅「Mandy」曼蒂發現被拍，眼睛瞪向鏡頭。（圖／翻攝自微博）
去年12月29日，汪小菲大大方方帶女友Mandy現身北京機場，準備前往台北跨年，女方還伸手幫汪小菲整理衣領，小倆口面對鏡頭毫不遮掩，2天後，汪小菲在微博放上與Mandy帶家人到信義區百貨逛街、吃高級餐廳的合照，兩人各摟一位家人，十分親暱，似乎有意營造一家四口的錯覺。

▲汪小菲（右）帶著新歡Mandy（左二），跨年和大S家人見面。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲（右一）去年帶女友Mandy（左二）和家人見面。（圖／翻攝自汪小菲微博）
該張照片發布後，大陸網友反應一面倒：「不確定的關係別隨便帶給家人相處啊，長大了家人三觀都要瘋了」、「大S離開真的很對」、「總覺得汪小菲並沒有完全放下前妻，發這些動態像故意證明什麼似的，作孽啊」、「瘋不至於，無非是說風流老爹的風花雪月史」、「有考慮過家人的感受嗎...跨年他們想和陌生女人一起跨嗎」、「好缺心眼，帶新女友一起吃飯就算了！還要發微博廣而告之，無語到家了」！

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