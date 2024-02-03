汪小菲陰晴不定！才說想和大S復婚又交新歡 公開這張合照被罵翻
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚2年多來，多次亂爆前妻黑料，不久又承認依然愛著大S，強調不是憐憫，甚至不只一次懇求復婚被拒絕，反覆無常的個性引發議論，近日他再次公開提到前妻「做明星很辛苦」，被酸雙重人格、蹭流量。其實汪小菲目前有交往對象，新歡是台灣網美Mandy（曼蒂），去年還刻意曝光和女友一起探視家人的合照，行徑讓網友不解。
記者楊穎軒／綜合報導
去年12月29日，汪小菲大大方方帶女友Mandy現身北京機場，準備前往台北跨年，女方還伸手幫汪小菲整理衣領，小倆口面對鏡頭毫不遮掩，2天後，汪小菲在微博放上與Mandy帶家人到信義區百貨逛街、吃高級餐廳的合照，兩人各摟一位家人，十分親暱，似乎有意營造一家四口的錯覺。
該張照片發布後，大陸網友反應一面倒：「不確定的關係別隨便帶給家人相處啊，長大了家人三觀都要瘋了」、「大S離開真的很對」、「總覺得汪小菲並沒有完全放下前妻，發這些動態像故意證明什麼似的，作孽啊」、「瘋不至於，無非是說風流老爹的風花雪月史」、「有考慮過家人的感受嗎...跨年他們想和陌生女人一起跨嗎」、「好缺心眼，帶新女友一起吃飯就算了！還要發微博廣而告之，無語到家了」！
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