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我家牛排、貴族世家地位穩住了！「牛排聖地」公開　老饕吃過認證

▲貴族世家龍岡店在桃園非常受到歡迎，即便在吃到飽餐廳不斷新增，仍然在桃園吃到飽市場佔有一席之地。（圖/Google評論）
▲貴族世家龍岡店在桃園非常受到歡迎，即便在吃到飽餐廳不斷新增，仍然在桃園吃到飽市場佔有一席之地。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

我家牛排以及貴族世家在台灣曾經帶起一股平價牛排以及buffet的風潮，不過隨著飲食習慣的改變，加上許多新型吃到飽餐廳加入競爭行列，兩家連鎖牛排店的聲勢已經大不如前。不過，就有網友發現，我家牛排以及貴族世家在桃園仍然於吃到飽市場佔有一席之地，甚至在地人還有創標語，許多內行的老饕吃過後也都紛紛認同。

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有網友在臉書社團「吃到飽優惠推薦buffet」貼文指出「想吃平價牛排的話桃園真的有很多選擇，我家牛排春日店跟南崁店、貴族世家龍岡店還有饗厚牛排、牛室林口店尤其我家牛排跟貴族世家這幾間分店，在桃園真的人氣非常高，可以說是吃到飽的招牌，桃園真的是另類的牛排聖地耶！」

▲貴族世家中壢龍岡店自助吧品質相當好，在地人甚至對牛排館創立標語為「春日我家，貴族龍岡」，表示吃貴族世家就要吃龍岡店，相當特別。（圖/Google評論）
▲貴族世家中壢龍岡店自助吧品質相當好，在地人甚至對牛排館創立標語為「春日我家，貴族龍岡」，表示吃貴族世家就要吃龍岡店，相當特別。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少老饕都秒懂表示「春日我家，貴族龍岡就是桃園的標語啊XD」、「我家牛排真的在桃園超夯，貴族龍岡店真的也不錯」、「貴族龍岡店品質真的不錯，假日都排超多人的」、「桃園都被說是牛排聖地啊XD我家牛排兩間分店品質都有旗艦店規模，貴族就是吃龍岡店，在地都知道啦」、「在桃園，我家牛排跟貴族完全沒有被淘汰哈哈哈」。

事實上，上網搜尋資料還真的會發現在桃園，真的有「春日我家，貴族龍岡」標語的存在，意即如果要吃我家牛排的話，桃園首推春日店；如果是貴族世家的話則是推薦吃龍岡店，奇妙的是，雖然都是連鎖品牌，但是其自助吧的菜色多元性，其他的分店完全跟不上，除了上述兩家之外，我家牛排南崁店也是被在地人所推薦的分店之一哦！

▲我家牛排南崁店經營的有聲有色，菜色精緻多元，在Google評價斬獲4.5顆星高分，甚至還贏過旗艦店。（圖/Google評論）
▲我家牛排南崁店經營得有聲有色，菜色精緻多元，在Google評價斬獲4.5顆星高分，甚至還贏過旗艦店。（圖/Google評論）
仔細看「我家牛排春日店」、「我家牛排南崁店」以及「貴族世家龍岡店」三家的Google評價，依序分別為4.3顆星、4.5顆星以及4.3顆星，都是非常高分，贏過許多其他門市，不少老饕吃過都紛紛表示「我家牛排在南崁店真的經營的很棒，還會想要再來吃那種」、「貴族龍岡店菜色不錯，網路看評價來朝聖，完全沒失望」、「貴族世家龍岡店沒什麼好形容的，果然是全台最狂牛排店之一，自助吧真的品質很優」、「我家牛排春日店真的讚，有旗艦店的菜色跟品質」。

而值得注意的是，像是貴族世家目前全台分店有26間，目前座落在桃園的貴族世家竟然就高達9間，顯見貴族世家在桃園受到歡迎程度，才讓其有辦法一直經營下去；而我家牛排在桃園雖然只有兩家，但是兩家都是評分相當高，在全台33家我家牛排門市中，分數都擠進前三名的位置，可見桃園經營牛排店的老闆們，都非常用心開店，圈住老饕的胃口！

▲我家牛排春日店的水果沙拉自助吧還有專屬櫃檯，水果種類高達15種以上，有旗艦店的規格。（圖/我家牛排春日店臉書）
▲我家牛排春日店的水果沙拉自助吧還有專屬櫃檯，水果種類高達15種以上，有旗艦店的規格。（圖/我家牛排春日店臉書）

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