抽驗台糖國產豬肉驗瘦肉精 北市衛生局：檢驗結果最快年前出爐
台中市政府近日抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，竟檢出「瘦肉精」西布特羅（Cimbuterol），由於即將過年，引發全台消費者恐慌。北市衛生局今（3）日抽驗國產台糖安心豚梅花豬，檢驗結果最快年前出爐，如果檢驗不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法開罰。
記者呂炯昌／台北報導
北市衛生局表示，有關台中市衛生局於國防部福利事業管理處所屬台中福利站抽驗由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工之「國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)」，有效日期為2024/6/10、追溯號碼23121150490-52513的產品，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅(音譯Cimbuterol)，檢出數值為0.002ppmㄧ事。
衛生局表示，該公司販售下游位於北市有5處，為臺北營業所、台北農產運銷公司、蜜鄰興隆店、台糖職工福利委員會，本局至上述4家業者現場查核，僅「台北農產運銷公司」及「蜜鄰興隆店」有營業，現場陳列架上查無案內同批號產品，另分別抽驗不同批之「國產台糖安心豚梅花豬（冷凍）」產品各1件。
北市衛生局亦至本轄1家全聯福利中心查核，現場陳列架上亦無案內同批號產品，現場抽驗不同批之「國產台糖安心豚梅花豬（冷凍）」產品1件。以上3件「國產台糖安心豚梅花豬（冷凍）」已送本局檢驗科檢驗21項乙型受體素，如未檢出，檢驗結果最快年前出爐，如果檢驗不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條移請所轄衛生局依法處辦。