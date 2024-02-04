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NBA／Curry轟本季新高60分！比肩Kobe　勇士134:141延長賽輸老鷹

▲金州勇士超級球星Stephen Curry這一場狀態全開，38投22中，命中10記三分球，攻下個人本季新高的60分，但球隊在延長賽中以134:141不敵老鷹。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士超級球星Stephen Curry這一場狀態全開，38投22中，命中10記三分球，攻下個人本季新高的60分，但球隊在延長賽中以134:141不敵老鷹。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Curry再度空砍！金州勇士今（4）日在客場迎戰亞特蘭大老鷹，超級球星Stephen Curry這一場狀態全開，38投22中，命中10記三分球，攻下個人本季新高的60分，但球隊在延長賽中以134:141不敵老鷹，終止2連勝。而本場過後，Curry成為自已故球星Kobe Bryant之後，NBA聯盟史上第2位35歲以上例行賽能攻下60分的球員，可以無法用一場勝利為自己慶祝。

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這場比賽勇士開賽打出驚奇，替補出戰的後衛Lester Quinones，成為此役勇士最快得分上雙的球員，上半場個人就砍下11分，投進3記三分球。而Curry則是第二節後段火力加溫，前兩節攻下19分，幫助勇士在客場和老鷹戰成64:64平手。

下半場，勇士前鋒Andrew Wiggins因為左腳踝受傷，確定本場比賽不會回歸。第三節Curry單節攻下11分，得分已經飆破30分，但勇士仍無法拉開分數，以89:89持續戰平老鷹。

末節決戰，老鷹前鋒Jalen Johnson連得5分幫助球隊領先，不過Curry持續加溫，末節得分突破50大關，創下個人本季單場新高，比賽進入最後2分鐘，他在Onyeka Okongwu面前砍近三分，幫助球隊領先到4分。

不過老鷹十分頑強，Onyeka Okongwu隨後兩罰全中，讓老鷹追近到一個球權差距，之後Young獲得罰球機會，追平比分。比賽最後13.8秒，Curry突破雙人包夾打進拋投，讓勇士再次領先。

可惜勇士的防守是大問題，無法守成優勢，暫停回來之後，老鷹幾次傳導後球給到Dejounte Murray手上，他切入跳投命中，將分數追平。最後4.1秒，勇士部屬最後一擊，Curry打板拋投未進，比賽進入延長賽。

▲金州勇士超級球星Stephen Curry攻下個人本季新高的60分，但球隊仍然輸給老鷹，他賽後難掩失望神情。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士超級球星Stephen Curry攻下個人本季新高的60分，但球隊仍然輸給老鷹，他賽後難掩失望神情。（圖／美聯社／達志影像）
進入延長賽後，勇士士氣有些跌到谷底，由於J.Kuminga犯滿下場，因此他們兩名先發前鋒都不在場上，球隊體型絕對劣勢，被老鷹打出一波11:0的攻勢，輸掉比賽。

Curry這一場比賽將個人本季三分命中數達到200記，他生涯總共有11個賽季單季三分數超過200個。這一場比賽他攻下60分6籃板4助攻，但球隊沒有其他人得分破20。

老鷹方面，Young得到34分，Murray儘管前面發揮不佳，但在末節後段Young被包夾時，他挺身而出打進許多關鍵球，延長賽更是爆發，全場斬獲19分7助攻。


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