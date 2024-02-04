NBA／Curry轟本季新高60分！比肩Kobe　勇士134:141延長賽輸老鷹

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下半場，勇士前鋒Andrew Wiggins因為左腳踝受傷，確定本場比賽不會回歸。第三節Curry單節攻下11分，得分已經飆破30分，但勇士仍無法拉開分數，以89:89持續戰平老鷹。
末節決戰，老鷹前鋒Jalen Johnson連得5分幫助球隊領先，不過Curry持續加溫，末節得分突破50大關，創下個人本季單場新高，比賽進入最後2分鐘，他在Onyeka Okongwu面前砍近三分，幫助球隊領先到4分。
不過老鷹十分頑強，Onyeka Okongwu隨後兩罰全中，讓老鷹追近到一個球權差距，之後Young獲得罰球機會，追平比分。比賽最後13.8秒，Curry突破雙人包夾打進拋投，讓勇士再次領先。
可惜勇士的防守是大問題，無法守成優勢，暫停回來之後，老鷹幾次傳導後球給到Dejounte Murray手上，他切入跳投命中，將分數追平。最後4.1秒，勇士部屬最後一擊，Curry打板拋投未進，比賽進入延長賽。
進入延長賽後，勇士士氣有些跌到谷底，由於J.Kuminga犯滿下場，因此他們兩名先發前鋒都不在場上，球隊體型絕對劣勢，被老鷹打出一波11:0的攻勢，輸掉比賽。
Curry這一場比賽將個人本季三分命中數達到200記，他生涯總共有11個賽季單季三分數超過200個。這一場比賽他攻下60分6籃板4助攻，但球隊沒有其他人得分破20。
老鷹方面，Young得到34分，Murray儘管前面發揮不佳，但在末節後段Young被包夾時，他挺身而出打進許多關鍵球，延長賽更是爆發，全場斬獲19分7助攻。