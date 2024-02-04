春節年假強碰冷氣團！小年夜、除夕「全台有雨」 跌破10度時段曝
今（4）日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，全台白天高溫皆可達到攝氏25度以上，不過明（5）日有鋒面通過，中部以北將有一小波降雨，後續冷空氣來襲，愈接近除夕夜（2/9），各地天氣愈冷，冷空氣達「大陸冷氣團」的機率最高，將出現攝氏10度以下低溫，請民眾務必特別留意年假天氣變化。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日西半部晴時多雲，北海岸、東半部有局部短暫雨，各地區氣溫分別落在，北部攝氏17至27度，中部攝氏17至31度，南部攝氏17至31度，東部攝氏18至28度，民眾要留意較大的日夜溫差。
吳德榮說明，明日清晨鋒面快速掠過，中部以北清晨有陣雨、上午起轉多雲時晴，有一小股冷空氣，北台灣轉冷，其他各地氣溫稍降，本週二（2/6）各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；週三（2/7）鋒面逐漸接近，下午北台灣轉有雨，晚間鋒面抵達，小年夜週四（2/8）降雨範圍擴大至中部。
除夕當天仍有雨勢，晚上降雨才會減緩，且越接近除夕夜，天氣越冷，預計冷空氣將達「大陸冷氣團」等級，甚至有觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，北部沿海及部分平地將降至攝氏10度左右；大年初一（2/10）轉乾冷，大年初二（2/11）清晨氣溫最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。
大年初二白天起至大年初四（2/13），受「大陸高壓」東移影響，天氣轉回晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，清晨仍有部分平地最低氣溫在攝氏10度左右，日夜溫差很大，應特別注意保暖。