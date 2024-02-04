花21萬參加歐洲高價團！作家「漏水房間住3天」傻眼　內幕全說了

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黃大米也貼出房間的影片，無奈嘆：「是不是覺得我是個大盤子，還帶了三個粉絲小盤子一起來」，第一晚6、7千元的莊園房間已經很不滿意，向領隊卻得到「這邊就是這樣，你住的這間還比我的大」的卸責回應。到了第二晚換新飯店，房間不僅小，淹水問題更讓她崩潰，領隊卻說「我們住的地點很好，很市中心」。
黃大米發出開箱影片後，卻遭旅行社業務私訊喊冤：「這樣比較不公平，之後會住很高檔」，這她也決定貼出完整行程表，並感嘆表示：「有一晚真的是房價是兩萬還是三萬的，但這份行程上，總共有四個晚上住宿的房價是六、七千，最後一天的房價我查到是四千多」。
黃大米坦言，自己真心曾經非常仰慕這家旅行社在高價團上的好口碑，因此才會帶著三個粉絲一起來參加，「我們四個人總共繳納了八十幾萬。我從來沒想過一趟旅程20幾萬的團費，不是在寫旅遊文，而是弄到自己很像爆料公社」。
遭遇曝光後，立刻掀起各界關注，不少網友感嘆：「這團費的CP值真的不太高啊」、「旅行社的公關處理實在太糟了，居然激怒你讓你直接公開」、「這價位每天住宿至少都要中等以上的水準，而不是有幾天住的差，幾天住的高檔，這樣跟我們參加普通價位旅行社有什麼不一樣」。