日本居酒屋別亂進！「7大雷點」當地人看到都怕 行家曝慘痛下場
日本當地的居酒屋，是許多旅客前往當地一定要體驗的特殊文化之一。不過近年來，當地居酒屋卻頻頻傳出旅客與店家的消費爭議。對此，日籍部落客「日本人的歐吉桑」也點出有些居酒屋，是連當地人都會避開的，同時也整理出「7大雷點」，提供台灣旅客進行判別。
記者潘毅／綜合報導
「日本人的歐吉桑」日前在臉書發文提醒，有些地雷居酒屋連熟悉鬧區的日本人也不太敢去，而為了不要踩雷，應該注意以下7個條件，若符合至少3個以上，最好不要輕易光顧。
第1、位於如東京新宿、新橋、澀谷、池袋、名古屋市榮、大阪難波等鬧區，卻是非連鎖店家。
第2、位於地下或2樓以上
第3、招牌寫著「OO吃到飽」是最危險的（肉壽司跟生火腿）
第4、座位為全室個室（單間、隔間），沒有吧檯座位
第5、海報上的店名有塗改痕跡，或是常常改名
第6、店家會在街頭拉客介紹
第7、店名有非常豪華的漢字（單詞）。
最後，「日本人的歐吉桑」也強調，當看見第3、5、6點更為重要，通常店家有這些要素存在時，就應該特別小心。過去歐吉桑也提醒，現在有許多惡劣的居酒屋，「通常在這種店家只會吃到CP值超級不好的料理，買單時對於不合理的價格跟條件，也只能接受，因為叫警察也沒有用，警察有『民事不介入』的原則」。