當和尚每個月領5萬起！遁入空門「6條件」曝光 住持：沒這麼簡單
一般民眾對於工作最重視的條件，絕對是每月到手的薪水有多少。近期就有民眾在報紙上看到有寺廟徵和尚，開出每月5萬元的待遇，隨即引發議論。不過詳細條件曝光，也讓不少網友驚呼：「沒這麼簡單！」
記者潘毅／綜合報導
據主計處日前公布，2022年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資，中位數為51.8萬元，平均月薪4.3萬，年增2.37%。就有民眾在臉書社團「爆廢公社」發出報紙上的徵才廣告，其中一塊竟是寺廟要找尋「發願出家的弘法眾」，而入門的6條件為「唱善音、無不良嗜好、願受教者、整齊清潔、合群不鬥、勤勞不懈」，每個月供養金則高達5萬元，已超過平均月薪，還贏過6成受薪階層，待遇可說頗為優渥。
看見和尚起薪5萬元的徵才文，也讓原PO忍不住感嘆：「唉，我努力加班加到天昏地暗都沒有5萬」，不少網友也被這份工作的高起薪嚇到，但也認為：「感覺這份工作肯定不輕鬆」、「都拋捨紅塵了，領這高薪的意義在哪」。
據《華視新聞》報導，這次徵和尚的是位於台南的金剛苑，住持達忍法師表示，自己要找尋幫往生者誦經的出家人，這工作時間早晚不固定，沒有休假，還要天天讀經書，而且一定要皈依佛門，「要發心出家才有辦法」。
達忍法師也提到，若真有心當佛門弟子，對經藏很了解，唱善音能打動人心，那月供養金可能不只5萬，甚至可上看10萬，但需出家因此務必想清楚，「師父也沒那麼好當，這錢真的不好領」。