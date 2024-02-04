劉德華遇16歲粉絲躲床底！BTS V歌迷更瘋狂 闖住處電梯內求婚
藝人劉德華近日談到10年前拍《天下無賊》，遇到16歲小粉絲躲在他床底下一整天，多虧按摩師傅機警，聞聲把他抓出來，其實粉絲追星追到失去理智，就容易形成所謂的「私生飯」文化，專門刺探藝人私生活的歌迷，讓許多天王不堪其擾，防彈少年團（BTS）的V就曾遇到女粉絲尾隨回家，在電梯裡掏出結婚登記書求婚。
記者羅凌筠／綜合報導
28歲的V擁有黃金比例五官，曾奪全球百大最帥臉孔第1名，在防彈少年團裡人氣很高。V去年遇到瘋狂女粉絲埋伏在住家附近，趁V開車駛入公寓停車場的時候，女子尾隨跟著進去，跟V搭同一班電梯，藉機搭話並遞出結婚登記書，事發後女子逃離現場，通過結婚登記書上的資料才成功抓獲女子，後來發現她是一名跟蹤慣犯，不止1次騷擾V了。
此外，BTS的成員柾國也曾因住址曝光，收到許多歌迷往家裡送外賣，毫無隱私可言。根據韓國的跟蹤騷擾法規定，即使受害者不願處罰加害者，加害者也要受罰，可處3年以下有期徒刑或3000萬（約台幣70萬）罰款，如果持有凶器或危險物品，可處5年以下有期徒刑或5000萬（約台幣120萬）罰款。
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