台糖豬查驗結果出爐！45件樣本皆未檢出瘦肉精 年前擴大5倍檢驗
國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，日前被台中市衛生局檢出含有瘦肉精「西布特羅」，行政院食安辦今（4）日晚間召開記者會公布最新複驗結果，包括再次送驗台糖肉品，以及採集來源畜牧場的豬隻毛髮、血清和飼料等45件樣品，皆未驗出乙型受體素。
記者孫唯容／綜合報導
台中市政府日前抽驗國產台糖安心豚冷凍梅花肉片（追溯號碼23121150490-52513），檢出禁用的乙型受體素「西布特羅」0.002 ppm，後續農業部也在2日晚間來源豬場進行用藥稽查及採集豬隻檢體，3日檢驗結果均呈陰性，全部皆為合格商品。
台糖也對於豬隻飼養期間所使用的飼料，包括公豬料、母豬料、仔豬料、中豬料以及肉豬料全部送驗，檢驗的結果也都未檢出瘦肉精，都是合格的飼料商品。台糖公司也負起責任表示，自2月3日起，接受消費者對梅花肉片退貨，請消費者提供購買證明正本（如發票）或電子載具，在原購買通路（不限原店家）辦理退貨，無須攜帶商品實物。
行政院食安辦今晚召開聯合記者會，會同衛福部、經濟部、農業部及台糖公司代表出席，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果，結果顯示農業部連續兩天採集來源牧場豬隻、同批下架肉品，共45件涵蓋畜牧場、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品等45件樣品，皆未驗出乙型受體素，至屠宰分切作業實地稽查，也無異常狀況。不過，農業部也表示，農曆年前還會持續擴大肉品檢驗，至少增加5倍查驗量能，請國人放心購買國產豬肉。