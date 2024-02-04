瘦肉精「西布特羅」售價驚人！全世界用都違法 專家：損人不利己
台糖「安心豚梅花肉片」被台中市衛生局食安處檢出含0.002ppm的瘦肉精「西布特羅」，而今（4）日晚間行政院公布最新複驗結果，都未驗出乙型受體素。此外，毒物專家招名威也針對瘦肉精「西布特羅」進行科普，並公布其驚人售價，更替豬農說話：「沒事幹嘛加？損人又不利己，被抓到還違法」。
記者潘毅／綜合報導
台中市食安處於1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm。不過今晚行政院食安辦公布最新檢驗結果，來源畜牧場的豬隻毛髮、血清和飼料等45件樣品，皆未驗出乙型受體素。此外農業部也表示，農曆年前還會持續擴大肉品檢驗，至少增加5倍查驗量能，請國人放心購買國產豬肉。
針對瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」這個成分，毒物專家招名威也撰文進行科普：「目前的法律規範，西布特羅不在豬飼料可添加的食材範圍內，若有添加，就屬是違法，全世界皆是如此」。
招名威也提到，雖說西布特羅是「毒物」，但這個化學物很多地方都買得到，「光是在網路上搜尋，就跑出好幾個國外廠商的資訊」，不過西布特羅既然數據不足，一般是不可能會拿來餵豬，且「西布特羅單單50毫克就要價800歐元（約新台幣2萬7千元）」。
因此招名威也提出心中疑惑：「這東西不便宜，豬農沒事幹嘛加？損人又不利己，被抓到還違法。但若是有人蓄意添加，這就牽涉茲事體大，恐怕需要政府單位儘快介入調查，才能杜絕此問題」。