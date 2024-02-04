潤娥中文10級「不唱想見你」　挑戰《眼淚記得你》小小走音出錯了

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事實上，潤娥昨（3）日才結束澳門場見面會，今下午才抵達台灣，所以還沒有機會品嚐道地美食，只有抽空在後台吃了大腸包小腸，她拼湊用中文說：「粉絲給我禮物，所以吃了，不知道什麼名字，但是有很好吃的東西，很像熱狗一樣的東西。」她稱讚台灣香腸偏甜，但為了晚上的演出，沒有搭配蔥蒜吃，「因為今天要唱歌、多說（話），自己保護」。
為了讓潤娥吃到夜市小吃，主辦單位準備地瓜球給她，潤娥吃完後用韓文形容口感，翻譯對此脫口：「非常QQ的。」這形容詞逗樂潤娥，她笑說：「QQ發音很可愛，非常QQ的！但是很好吃，這個是甜點對嗎？是吃完飯以後吃的嗎？」主持人解釋地瓜球也叫做QQ球，潤娥因此不斷重複「QQ球」。
場上也回顧潤娥主演戲劇《黑話律師》、《歡迎來到王之國》，潤娥透露拍前者時，一場搖晃金柱憲身體的戲拍得太投入，不慎把對方的外套撕破；後者有一幕在遊樂園跟俊昊約會的場景，對於坐上雲霄飛車、海盜船等激烈的遊樂設施，她直言比起這些，最怕高空彈跳，表示：「真的不會」、「很害怕」、「有機會的話不敢」，粉絲詢問鬼屋呢？潤娥回覆：「那個也害怕！」雖然潤娥作品多元，但鮮少接演反派角色，她希望能有演壞人的機會：「最重要的是漂亮的壞人！」
潤娥中文實力一流，亦有準備中文歌表演，因為電視劇跟電影《想見你》在韓國大受歡迎，許多韓星來台必定表演〈想見你想見你想見你〉，但潤娥跟其他人不同，帶來電影《想見你》主題曲、孫盛希演唱的〈眼淚記得你〉，潤娥第一次唱完自認不夠好、有點小走音，主動要求再唱一次，追求完美個性可見一斑。
不僅帶來中文歌，她也應粉絲要求小跳一段《說出你的願望》，結果歌迷意猶未盡，紛紛表示「1」，希望潤娥表演「少女時代」的《FOREVER 1》，但後台找不到音樂，全場決定清唱，潤娥也隨著歌聲表演；等到音樂找到後，潤娥滿足粉絲心願，跳完《FOREVER 1》的副歌，令SONE相當開心。
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