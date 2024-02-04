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潤娥中文10級「不唱想見你」　挑戰《眼淚記得你》小小走音出錯了

▲「少女時代」成員潤娥在台北見面會上，帶來電影《想見你》的主題曲〈眼淚記得你〉。（圖／讀者提供）
▲「少女時代」成員潤娥在台北見面會上，帶來電影《想見你》的主題曲〈眼淚記得你〉。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓女天團「少女時代」的成員潤娥相隔6年再來台，今（4）日於TICC舉辦見面會，門票完售總計3000名SONE（粉絲名）共襄盛舉，她原定晚間7點開始，延遲至7點23分才登場。中文10級的她，場上帶來電影《想見你》的主題曲〈眼淚記得你〉，潤娥第一次表演不滿意，主動加碼再唱第二遍，相當追求完美。

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▲潤娥中文實力很好，但或許是忙當空中飛人的關係而太疲憊，今天狀況小小欠佳。（圖／讀者提供）
▲潤娥中文實力很好，但或許是忙當空中飛人的關係而太疲憊，今天狀況小小欠佳。（圖／讀者提供）
潤娥開場帶來中文版本《When The Wind Blows》，中文10級的她，一表演完就用中文問候大家：「大家好，我是潤娥，我是不是很久沒來了？對吧？大家過的好嗎？」豈料全場高喊「不好」，潤娥聽懂笑回：「啊！不行！我來到這裡，想起來2018年粉絲見面會，因為是一樣的地方對吧？我們很久沒見了，今天好好開心的玩吧。」

事實上，潤娥昨（3）日才結束澳門場見面會，今下午才抵達台灣，所以還沒有機會品嚐道地美食，只有抽空在後台吃了大腸包小腸，她拼湊用中文說：「粉絲給我禮物，所以吃了，不知道什麼名字，但是有很好吃的東西，很像熱狗一樣的東西。」她稱讚台灣香腸偏甜，但為了晚上的演出，沒有搭配蔥蒜吃，「因為今天要唱歌、多說（話），自己保護」。

為了讓潤娥吃到夜市小吃，主辦單位準備地瓜球給她，潤娥吃完後用韓文形容口感，翻譯對此脫口：「非常QQ的。」這形容詞逗樂潤娥，她笑說：「QQ發音很可愛，非常QQ的！但是很好吃，這個是甜點對嗎？是吃完飯以後吃的嗎？」主持人解釋地瓜球也叫做QQ球，潤娥因此不斷重複「QQ球」。

場上也回顧潤娥主演戲劇《黑話律師》、《歡迎來到王之國》，潤娥透露拍前者時，一場搖晃金柱憲身體的戲拍得太投入，不慎把對方的外套撕破；後者有一幕在遊樂園跟俊昊約會的場景，對於坐上雲霄飛車、海盜船等激烈的遊樂設施，她直言比起這些，最怕高空彈跳，表示：「真的不會」、「很害怕」、「有機會的話不敢」，粉絲詢問鬼屋呢？潤娥回覆：「那個也害怕！」雖然潤娥作品多元，但鮮少接演反派角色，她希望能有演壞人的機會：「最重要的是漂亮的壞人！」

潤娥中文實力一流，亦有準備中文歌表演，因為電視劇跟電影《想見你》在韓國大受歡迎，許多韓星來台必定表演〈想見你想見你想見你〉，但潤娥跟其他人不同，帶來電影《想見你》主題曲、孫盛希演唱的〈眼淚記得你〉，潤娥第一次唱完自認不夠好、有點小走音，主動要求再唱一次，追求完美個性可見一斑。

不僅帶來中文歌，她也應粉絲要求小跳一段《說出你的願望》，結果歌迷意猶未盡，紛紛表示「1」，希望潤娥表演「少女時代」的《FOREVER 1》，但後台找不到音樂，全場決定清唱，潤娥也隨著歌聲表演；等到音樂找到後，潤娥滿足粉絲心願，跳完《FOREVER 1》的副歌，令SONE相當開心。

▲潤娥滿足粉絲心願，表演「少女時代」歌曲《FOREVER 1》。（圖／讀者提供）
▲潤娥滿足粉絲心願，表演「少女時代」歌曲《FOREVER 1》。（圖／讀者提供）
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