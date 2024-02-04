年終獎金領36萬！他仍決心離職 眾見「行業」秒懂：付出不成正比
農曆春節即將到來，員工們的年終獎金也紛紛開獎，許多上班族看到金額之後，也紛紛開始為年後的職業生涯做打算。不過就有一名上班族，領到36萬元年終，卻仍打算跳槽，行業別與原因曝光後，也掀起一陣討論。
記者潘毅／綜合報導
一位從事營造業「機電工程師」的網友，在論壇Dcard上分享，自己年終入帳36萬3千多元。這金額對於一般上班族來說，可以說是相當驚人的金額，不過對於原PO來說，只能說是精神撫慰金，因此農曆年後，仍打算離職換工作。
原PO解釋，自己負責的機電工程，實質管理的事情超多，不但電力、給水、排水、弱電、消防以及公設等都要懂，甚至連土建負責的東西，都也要會，薪水還沒有比土建高，「薪資根本不符合付出的勞力」。
原PO也提到，自己目前到外面面試與探聽的結果，發現其他公司的機電職缺，薪資、福利更好的也不在少數，因此就算今年領到了36萬年終，仍打算在年後進行轉職。
不少網友看完他的遭遇後，紛紛敬佩表示：「真的工地會見到各種神奇的事
，辛苦了」、「機電人員真的是稀有人物，到處都需要你們」、「營造公司的機電工程師真的不是人幹的」、「之前跟你一樣機電工程，也領差不多，但後來太累，現在只單純做單一系統，今年年終20W 比較少，但變輕鬆很多」。