台糖瘦肉精爭議！王必勝曾提醒公布應審慎 已跟中市府要原檢體
台糖安心豚冷凍梅花肉片，被台中市政府檢出含瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol）0.002ppm，但行政院食品安全辦公室今（4）日晚間召開聯合記者會，公布查驗45件包括同批肉品、養豬場豬隻血液、毛髮、飼料跟肉片， 均未檢出瘦肉精。衛福部次長王必勝更透露，由於檢出數值非常接近測驗極限值，曾提醒地方衛生單位判讀應更謹慎，也已發文給台中市政府，希望提供原檢體給食藥署協助檢驗，進一步釐清。
記者顏真真／台北報導
王必勝指出，瘦肉精西布特羅檢驗定量極限是0.001ppm，測驗出0.002ppm屬於檢測機器極限，極端低數值可能是實驗室問題，因此，當初曾提醒台中市政府更審慎調查，整個檢驗過程有許多關鍵步驟，這是科學問題，都需要探討，但地方政府可能有自己的考量，才會急於公布。
王必勝說，維護食安是政府責任，可是安定民心也很重要，甚至保障業者權益都有其重要性，只是西布特羅是極少見動物用藥，而且價錢相當昂貴，少數使用於檢驗標準品，並透過特殊管道進口。當然，若食品業者對檢驗結果有異議，根據食安法第39條，可自收受通知日起15天內申請複驗，以保障整個程序的客觀公正。
對於台中市提到後續多次都有驗出，王必勝則表示，假設這塊肉受到污染，怎麼驗都會是有，並強調一整隻豬不會是只有一塊肉有西布特羅，其他周邊的肉都沒有，關於科學的重現性問題，是否由公正第三方複驗及後續待釐清環節，還需要一些時間處理，上午也已發文給台中市政府，希望將原檢體給食藥署幫忙驗一下。
衛福部食藥署副署長林金富則說，瘦肉精檢驗流程關鍵步驟多，從均值秤重、高速震盪萃取、水解到淨化樣品，任何步驟沒有做好，就會出現雜訊與干擾，其中淨化步驟非常重要，直接影響測值，過去10年檢驗累積超過1.9萬件檢體皆零檢出，台灣豬肉沒有瘦肉精。