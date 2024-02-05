冷氣團、鋒面接力襲台！一圖看懂「年假天氣」　濕冷到初三才回暖

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今日白天隨著東北季風增強，各地降雨逐漸緩和，南部地區入夜轉為多雲，中部以北、迎風面基隆北海岸、東半部仍有局部陣雨，明天東北季風及殘存水氣影響，北部、東半部、中部山區有局部短暫雨，南部多雲到晴，氣溫上北部及宜花約攝氏15至21度，中南部攝氏17至28度，台東攝氏19至25度。
🟡週三至除夕（2/7至2/9）
冷氣團、鋒面逐漸南下，週三和小年夜（2/8）是水氣最多的時候，週三開始「由北往南」降雨逐漸增加，基隆北海岸及大台北有局部大雨，除夕水氣稍減少，降雨相較於週三、小年夜有減少趨勢，但不會完全停止，除夕清晨各地低溫部分，北部及宜花攝氏12度，中南部攝氏13至14度，台東攝氏17度
由於雲量多且降雨持續，除南部及台東白天高溫落在攝氏22度左右外，各地高溫皆在攝氏20度以下，屆時3500公尺以上高山地區有零星降雪機率，道路甚至可能結冰，行車用路要注意安全。
🟡大年初一至大年初二（2/10至2/11）
氣象署說明，初一至初二冷氣團持續影響，但水氣逐漸減少，東半部持續濕冷，西半部轉多雲到晴；初一夜晚至初二清晨，部分地區雲量及風力減少，可能有「輻射冷卻」效應發生，各地低溫分佈上，北部及宜花攝氏11至12度，中南部、台東攝氏13至15度。
🟡大年初三至大年初五（2/12至2/14）
大年初三冷氣團持續影響，北部及東半部天氣感受仍偏涼冷，其它地區早晚偏冷，大年初四、初五大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，這3天各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。