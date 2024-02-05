2024立春習俗禁忌！快存168開運招財　躲春時間2H「化整年災禍」

冷氣團、鋒面接力襲台！一圖看懂「年假天氣」　濕冷到初三才回暖

▲本週將春節年假強碰鋒面、冷氣團襲台，小年夜、除夕至年初三體感都偏濕冷，北台灣氣溫也將跌破攝氏10度。（圖／記者陳明安攝）
▲本週將春節年假強碰鋒面、冷氣團襲台，小年夜、除夕至年初三體感都偏濕冷，北台灣氣溫也將跌破攝氏10度。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

本週將迎來春節年假，不過天氣也將出現劇烈變化，中央氣象署表示，今明兩天各地多雲，週三起鋒面、冷氣團接力襲台，小年夜和除夕幾乎全台有雨，且北台灣將會跌破攝氏10度，體感相當濕冷，大年初一至大年初二雨勢雖然慢慢趨緩，但氣溫仍偏低，各地早晚低溫只有攝氏11至15度，部分低區甚至更低，預估大年初四才會回暖，民眾務必做好禦寒準備。

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🟡週一至週二（2/5至2/6）

今日白天隨著東北季風增強，各地降雨逐漸緩和，南部地區入夜轉為多雲，中部以北、迎風面基隆北海岸、東半部仍有局部陣雨，明天東北季風及殘存水氣影響，北部、東半部、中部山區有局部短暫雨，南部多雲到晴，氣溫上北部及宜花約攝氏15至21度，中南部攝氏17至28度，台東攝氏19至25度。

▲本週年假受到鋒面、冷氣團影響，將從濕冷的天氣型態開啟，一路冷到大年初四才會回暖。（圖／中央氣象署提供）
▲本週年假受到鋒面、冷氣團影響，將從濕冷的天氣型態開啟，一路冷到大年初四才會回暖。（圖／中央氣象署提供）
🟡週三至除夕（2/7至2/9）

冷氣團、鋒面逐漸南下，週三和小年夜（2/8）是水氣最多的時候，週三開始「由北往南」降雨逐漸增加，基隆北海岸及大台北有局部大雨，除夕水氣稍減少，降雨相較於週三、小年夜有減少趨勢，但不會完全停止，除夕清晨各地低溫部分，北部及宜花攝氏12度，中南部攝氏13至14度，台東攝氏17度

由於雲量多且降雨持續，除南部及台東白天高溫落在攝氏22度左右外，各地高溫皆在攝氏20度以下，屆時3500公尺以上高山地區有零星降雪機率，道路甚至可能結冰，行車用路要注意安全。

🟡大年初一至大年初二（2/10至2/11）

氣象署說明，初一至初二冷氣團持續影響，但水氣逐漸減少，東半部持續濕冷，西半部轉多雲到晴；初一夜晚至初二清晨，部分地區雲量及風力減少，可能有「輻射冷卻」效應發生，各地低溫分佈上，北部及宜花攝氏11至12度，中南部、台東攝氏13至15度。

🟡大年初三至大年初五（2/12至2/14）

大年初三冷氣團持續影響，北部及東半部天氣感受仍偏涼冷，其它地區早晚偏冷，大年初四、初五大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，這3天各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。
 

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