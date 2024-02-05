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獨／年貨大街地雷攤位公開！內行認了：不懂的才買　直擊客人臉綠

▲每年到了農曆春節前夕，各縣市都有年貨大街，不少民眾都會前往準備年貨，體驗過年氛圍。（圖/記者張嘉哲攝）
▲每年到了農曆春節前夕，各縣市都有年貨大街，不少民眾都會前往準備年貨，體驗過年氛圍。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

每年到了農曆春節前夕，全台各縣市都會舉辦年貨大街，好讓民眾可以提前辦好年貨，準備除夕夜佳餚、過年送禮等。然而，最近卻頻傳年貨大街坑殺客人的消息，許多顧客都不滿到各年貨大街留下負面評價，表示不僅價格不透明，而且都賣得非常貴，許多消費者抱怨聲連連，逛了一圈空手而歸，眾人也點名包括「肉乾店」以及「散裝糖果店」最容易被坑殺。

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有網友在PTT貼文指出「看到有人去年貨大街買散裝糖果，結果明明就沒有買多少，秤重秤出來竟然要300至400元，到底為什麼這種超貴的糖果攤，前幾年各年貨大街都有被踢爆，還是很多人都在年貨大街買這種攤位，大家有類似的經驗嗎？」

▲過年期間大家都愛買糖果，不過因應國際糖價飆漲，創下12年新高，今年年貨大街糖果明顯變貴許多。（圖/記者張嘉哲攝）
▲過年期間大家都愛買糖果，不過因應國際糖價飆漲，創下12年新高，今年年貨大街糖果明顯變貴許多。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「會去年貨大街買糖果的根本都是外行.....他們價格真的超不合理」、「年貨大街地雷攤就是肉乾店還有糖果店，每年撈一次大家的錢」、「沒有標價和不知名廠商的散裝糖果千萬不要買」、「真的不會買年貨大街糖果，價錢一看就知道不合理」、「每年都有人踢爆，結果年年爆滿，一堆人在買」。

而《NOWnews》記者也實際前往迪化街糖果攤位，發現售價寫的方式並不會讓消費者覺得非常貴，從100克/29元至59元都有，記者實際抓了兩把喉糖以及一把仙渣糖進行結帳，結果秤重測出來就要價200元，數量大約只有40至50顆糖果，但上網搜尋同款糖果發現，不管是喉糖還是仙渣糖，一顆都只要一塊錢，價差真的非常大。

▲記者實際購買迪化街糖果攤位，抓了三把糖果秤重一共花費200元，大約有40至50顆糖果。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者實際購買迪化街糖果攤位，抓了三把糖果秤重一共花費200元，大約有40至50顆糖果。（圖/記者張嘉哲攝）
記者也站在結帳台附近查看其他客人對於秤重金額的反應，結果不少人都被金額給嚇到，一位大叔大概裝了半袋的糖果，秤重被告知740元，服務人員還詢問要不要補到750元，讓拿著500元的大叔一臉尷尬；而一位小姐也是裝了半袋糖果，秤出來更高達850元，讓她下意識直接說出「這麼貴！」但仍然有買單。

而訪問老闆為何糖果價格這麼貴，老闆也無奈表示「去年一整年國際糖價飆漲30％，我們已經賣得很便宜了，有些攤商一斤都是80元至100元，加上租金跟人事成本，我們盡力讓價格維持在漲價1成至2成之間，現場都有開放試吃，沒有強迫大家購買，我們也吸收不少成本，能接受這價位再進行選購。」

至於肉乾店，迪化街販售的店家非常多，記者實際找到一家獨立包裝的肉條店購買，經過詢問之後，店員表示「100克135元」，買了15條肉條，秤重最後總價350元，平均一條肉條23元；但上網觀看之後有店家200公克只賣75元，也有人販售單條10元，價格都是兩三倍起跳。只能說，年貨大街逛個喜氣且一年一次，業者做生意也辛苦，能接受價位再購買才不會引起糾紛。

▲記者實際購買年貨大街15條豬肉條，秤重最後總價350元，價格對比網路上貴上兩倍至三倍。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者實際購買年貨大街15條豬肉條，秤重最後總價350元，價格對比網路上貴上兩倍至三倍。（圖/記者張嘉哲攝）

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