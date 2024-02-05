年貨大街「6條花生糖200元」！她含淚勸世 攤販：有告知不便宜
過年將至，許多人都準備採買年貨迎接農曆新年，年貨大街更是湧現人潮。不過，近日就有一名網友抱怨，她在年貨大街買了6條花生、芝麻糖，結帳竟要價200元，讓她難以接受。貼文曝光後立即引起熱議，老闆娘事後接受訪問，則無奈回應攤位都有清楚標示糖果價格，且當下就有告知消費者「手工糖本身就不便宜」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友3日在臉書社團「爆廢公社二館」中發文，她到新化年貨大街辦年貨時，買了6條花生、芝麻糖，秤重算錢後，全部竟要價200元，結帳的金額讓她嚇到，回家後忍不住含淚發文：「沒問清楚價格就買了的糕點，要價200元～真是豪騙宜喔，（大家）要聽清楚價格喔，希望是值回票價的美味」。
貼文曝光後，不少網友也看傻直呼「這塞牙縫都不夠欸」、「那種地方都秤重～我都不敢買」、「每100公克100塊的那種⋯」、「年貨大街的攤位很貴，羊毛出在羊身上」，但也有人直言「事前已知他貴，然後你還是堅持買了，卻還要再事後說他貴？」原PO則還原事發經過，透露她當時有回應「好貴喔…我不要了」，但老闆娘可能沒聽懂，繼續說「好貴喔…我不要了」，因此她只好無奈付錢「我買就是了」。
不過，老闆娘事後接受媒體訪問，無奈指出攤位都有清楚標示糖果價格，純手工糖全是100公克90元，當下就有告知消費者「手工糖本身就不便宜」，可以挑自己喜歡吃的就好。也有其他糖果攤位透露，核桃堅果類本身價格就偏高，且原物料又漲價，因此純手工糖果才會單價較高。