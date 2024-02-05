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波蘭YTR來台定居讚爆！點名「高雄1景點」：10年後將成為世界地標

▲波蘭YouTuber安德來台灣定居10年，他日前點名高雄是充滿活力、氣候宜人的城市，讓他大讚受好友邀請來高雄居住，是自己收過最好的建議之一。（圖／翻攝自臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」）
▲波蘭YouTuber安德來台灣定居10年，他日前點名高雄是充滿活力、氣候宜人的城市，讓他大讚受好友邀請來高雄居住，是自己收過最好的建議之一。（圖／翻攝自臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」）

記者賴禹妡／綜合報導

「高雄最終是世界上最好的城市！」來台灣定居10年的波蘭YouTuber安德日前發文，點名高雄是充滿活力、氣候宜人的城市，還有許多活動及美食、景點，讓他大讚受好友邀請來高雄居住，是自己收過最好的建議之一，更大膽預言「山、海邊，還有十年後的高雄港將成為世界地標」。 

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安德日前在臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」中發文，他表示剛到台灣時沒有做太多功課，與高雄唯的一連結，只有一名朋友說「來吧，來這裡！這是一個生活的好地方，你會喜歡它的」。如今安德在高雄定居到現在，直言「我的朋友可能不是最聰明的，但他的建議是我收過，最好的建議之一」。 

安德回憶，10年前的高雄不太容易被看見，因為外國人大多都在台北，台灣人只會到高雄探親或去墾丁旅遊。但高雄不但地大又很繁華，其實更值得關注，「它比羅馬、巴黎、華沙、布拉格、維也納、巴塞隆納還要大。想像一下，如果它加入歐盟，就會是歐盟第三大城市！」高雄甚至還比某些國家還大，實在不容小覷。 

▲波蘭YouTuber安德來台灣定居10年，他日前點名高雄是充滿活力、氣候宜人的城市，讓他大讚受好友邀請來高雄居住，是自己收過最好的建議之一。（圖／翻攝自臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」）
▲安德回憶，10年前的高雄不太容易被看見，因為外國人大多都在台北，台灣人只會到高雄探親或去墾丁旅遊。（圖／翻攝自臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」）
「是時候認真注意這個地方了！」安德指出，高雄這座城市充滿活力、氣候宜人，「生活在這裡是一場全年的冒險」。高雄不但有節慶、音樂、美食、文化、藝術、表演，還有市集、工作坊和遊樂場，他和孩子們幾個月前才一起探訪蓮池潭孔廟，看了令人驚嘆的火舞表演和馬戲表演，接著是盛大的萬聖節遊行，又參加衛武營城市野營，現在則是正夯的黃色小鴨及冬日遊樂園。 

不過，安德坦言，每個城市都存在一些問題，他認為在高雄推嬰兒車不是那麼友善，偶爾有噪音擾人，還有空氣污染的憂患，但利大於弊。如今在高雄停車不再是一場惡夢，增加左轉專用道讓交通變得更順暢、安全，大眾運輸也更加發達，「我很高興居住在這座擁有280萬人口的城市裡」，無論有沒有台灣國籍，安德與孩子們都自豪地稱自己為高雄人。 

高雄有優秀的醫療資源、新鮮又平價的農產品、大型公園，周末還有免費親子活動與表演。安德大膽預言，「山、海邊，還有十年後的高雄港將成為世界地標」，即使高雄並非十全十美，但最終是世界上最好的城市。 

▲波蘭YouTuber安德來台灣定居10年，他日前點名高雄是充滿活力、氣候宜人的城市，讓他大讚受好友邀請來高雄居住，是自己收過最好的建議之一。（圖／翻攝自臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」）
▲安德來台後大膽預言：「山、海邊，還有十年後的高雄港將成為世界地標。」（圖／翻攝自臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」）

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