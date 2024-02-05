備戰過年！酒怎麼喝不會倒？營養師搖頭：恐增失智風險
春節連假倒數3天，許多民眾雖然乖乖上班，但心早已飄回老家。不過，年節期間的飯局眾多，好酒、烈酒紛紛上桌，但營養師高敏敏提醒，各種酒其實充滿了熱量，務必記得「小酌怡情、大喝傷身」，且常常把自己喝斷片的話，還可能增加失智、阿茲海默症的風險。
記者林志怡／台北報導
高敏敏指出，很多民眾都會好奇，一天到底可以喝多少酒，女性的話建議每天不要超過1個酒精當量（15公克酒精），以不超過10克為宜，男性則是女性的2倍、不要超過20克的酒精比較好。
此外，高敏敏說，其實1個酒精當量就有105大卡的熱量，女生能喝的量大約等於375毫升的啤酒、110毫升的紅酒、150毫升的水果酒、30到40毫升的烈酒，如果在飯桌上喝的是烈酒，可能一個shot就直接超量。
高敏敏提醒，酒類除了熱量還是熱量，酒精濃度越高，熱量也越高，民眾可以通過「酒的容量（mL）×酒精濃度（%）×7大卡×0.789（酒精密度）」的公式算出來，如果是自行調酒，則要加上其他原料與果汁的熱量。
對於節日時的飲酒，高敏敏表示，民眾狂歡的同時務必要記得理性飲酒，避免宿醉及傷身，如果總是喝到斷片，還可能會提高未來失智、罹患阿茲海默症的風險，開心歡樂之餘，更不能忽視健康。