MLB／大谷翔平無意間露出手術痕跡！球迷也不捨 「看起來好痛」
洛杉磯道奇隊「二刀流」日籍好手大谷翔平，昨（3）日在道奇球迷會中接受訪問，他無意間露出手術痕跡，傷口很長，也讓人感受到他對棒球的熱情，此外，大谷翔平也已經開始進行打者訓練，目標回到二刀流，預計今年先專心當打者，大故翔平在去年開了手肘手術，一整年將無法投球，不少球迷看到傷口表示：「真的蠻痛的感覺」。
記者吳政紘/綜合報導
大谷生涯經過2次手肘韌帶置換手術，尤其他是二刀流好手，投打的損害，讓手肘韌帶使用負擔更大，但大谷第一次手術是2018年剛到美國加盟天使隊時，經過一年的休養後，他的投球實力更上層樓，並且讓人驚嘆他的恢復能力。
大谷翔平穿上短袖的球衣出席道奇隊活動，沒想到他無意間高舉右手，讓人看到他手肘有很長的手術痕跡，不管是美國、日本球迷都很心痛。
為了棒球必須付出這些代價，球迷留言：「好痛的感覺」、「希望早點復原」、「好厲害」、「真的看到手術痕跡。」等留言。
大谷預計今年先在大聯盟擔任打者一整季，並且可能在明年就可以回到「二刀流」的投打表現，不過，也要看他手臂復原狀況而定。
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