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MLB／大谷翔平韌帶修復新手術名稱曝光！含膠原蛋白復原時間快

▲天使二刀流好手大谷翔平手肘開刀後，新手術號稱可以縮短療程，內含膠原蛋白。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使二刀流好手大谷翔平手肘開刀後，新手術號稱可以縮短療程，內含膠原蛋白。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日傳出手肘韌帶開刀手術，不是傳統的Tommy John(手肘韌帶置換手術），而是「InternalBrace™」韌帶再建、修復手術，不但內含膠原蛋白，恢復時間快，對於他回到場上，只要6個月時間。

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根據日本媒體《Number》報導，大谷可以選擇三手術，Internal Brace手術、Tommy John手術還有混合手術，其中Internal Brace只要6個月，主要用在整形外科上，而TJ手術要18到24個月之久，差別很大。

大谷受傷位置不一樣，上次韌帶撕裂傷是在右手上韌帶最裡面的位置，這是主要在骨頭下方，並且是別的部位。

根據日本横浜南共済醫院，整型外科醫師山崎哲也表示：「這種手術是用聚乙烯製成的人工韌帶加上韌帶修復術，已經是這種手術的主流，缺點也有，就是手術後長期的成績，不是很明顯，目前十字韌帶開刀也很少用這種方式。」

雖然山崎醫生建議還是要使用原本的Tommy John手術，因為恢復能力可以到80％、90%以上，而且已經有很多投手使用過，但大谷仍選擇最新型的手術方式，希望早點回到場上。



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