年終獎金領36萬！他仍決心離職　眾見「行業」秒懂：付出不成正比

刮刮樂回本率公佈了！「最容易虧冠軍」跌破眼鏡　這款頭獎600張

▲本週五迎來農曆春節連假，許多人會到彩券行買刮刮樂拼手氣，希望能抱得大獎好過年。（圖／記者林調遜攝）
▲本週五迎來農曆春節連假，許多人會到彩券行買刮刮樂拼手氣，希望能抱得大獎好過年。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

本週五迎來農曆春節連假，不少人都準備返鄉跟家人團聚，也有許多人會到彩券行買刮刮樂拼手氣，希望能抱得大獎好過年。而2024的刮刮樂新款加上舊款一共有17種刮刮樂販售當中，近日有網友整理出全系列刮刮樂「回本率」的表格，沒想到意外的是，刮刮樂回本率最低的冠軍是超夯「2000萬超級紅包」，至於最高回本率的則是200元的「金龍報喜」，且頭獎10萬高達600張，臉書社團中已經有不少人刮出。

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近日在臉書社團「我愛刮刮樂刮刮卡作公益」中，有網友整理出今年一共17款刮刮樂的「期望值」、「中獎率」、「回本率」以及「頭獎獎金及數量」的表格，全系列讓民眾自己評斷過年時應該買哪款刮刮樂，不過雖然如此，刮刮樂一直以來都是期望值是負的東西，意即你刮越多越想凹，最終就一定會賠錢，民眾還是要量力而為購買彩券，不要以為有「小賭怡情，大賭郭台銘」的想法。

▲刮刮樂「回本率」出爐，今年奪得冠軍的為200元面額的「金龍報喜」，頭獎高達600個。（圖/刮刮樂中獎資訊分享）
▲刮刮樂「回本率」出爐，今年奪得冠軍的為200元面額的「金龍報喜」，頭獎高達600個。（圖/刮刮樂中獎資訊分享）
仔細看該表格，在「回本率」的部分，由200元的「金龍報喜」奪下冠軍，回本率50.34%，雖然中獎率不是最高，但是只要一中獎就是回本起跳，總發行數量816萬張，中獎的張數一共有408萬張，最低獎都是200元，而大獎10萬元雖然不多，但也有高達600張，也是17款刮刮樂當中最多頭獎的一款。

至於「回本率」最低的部分令人跌破眼鏡，是每年都搶到銷售一空的「2000萬超級紅包」，雖然中獎率高達69.33%，但是因為發行999萬餘張當中，有高達400萬張中獎是1000元，因此拉下了回本率的平均，總回本率只有29.33%，是17款刮刮樂當中，回本率最低的一款。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲2000萬超級紅包每年推出都超夯，不過該款刮刮樂是17款當中，回本率最低的一款。（圖／記者林調遜攝）
而至於如果預算有限要怎麼拼，《NOWnews》記者多年實測建議購買500元刮刮樂性價比比較高，500元推薦兩款「大發利市」以及「五路財神」，兩款的回本率佔據第二名及第三名，分別是42.02%以及40.72%。

日前記者也實際在饒河夜市買了一張「大發利市」以及「五路財神」，結果「五路財神」幸運中獎5000元，而「大發利市」則是中500元回本，淨賺4500元立刻收手；一旁的民眾不少人都挑選「金龍獎」來刮，雖然中獎率100%，但是因為500元以下的獎項就佔據總發行量700萬張中的430萬9340張，因此不少人都中100元、200元的獎。

▲記者實測購買500元刮刮樂「大發利市」以及「五路財神」，幸運在「大發利市」刮中500元回本；而「五路財神」則中5000元。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者實測購買500元刮刮樂「大發利市」以及「五路財神」，幸運在「大發利市」刮中500元回本；而「五路財神」則中5000元。（圖/記者張嘉哲攝）
臉書粉專「小資yp投資理財筆記」近日發文表示「買刮刮樂，就跟進賭場是一樣的道理，因為這個遊戲的設計對於整體買家來說是非常的不利，唯一賺錢的就是莊家，因此如果你從刮刮樂中獲利，比較好的做法是趕緊收手，否則持續玩下去的結果很大的機率將會是虧損。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒民眾，買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活。

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