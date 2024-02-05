刮刮樂回本率公佈了！「最容易虧冠軍」跌破眼鏡　這款頭獎600張

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仔細看該表格，在「回本率」的部分，由200元的「金龍報喜」奪下冠軍，回本率50.34%，雖然中獎率不是最高，但是只要一中獎就是回本起跳，總發行數量816萬張，中獎的張數一共有408萬張，最低獎都是200元，而大獎10萬元雖然不多，但也有高達600張，也是17款刮刮樂當中最多頭獎的一款。
至於「回本率」最低的部分令人跌破眼鏡，是每年都搶到銷售一空的「2000萬超級紅包」，雖然中獎率高達69.33%，但是因為發行999萬餘張當中，有高達400萬張中獎是1000元，因此拉下了回本率的平均，總回本率只有29.33%，是17款刮刮樂當中，回本率最低的一款。
而至於如果預算有限要怎麼拼，《NOWnews》記者多年實測建議購買500元刮刮樂性價比比較高，500元推薦兩款「大發利市」以及「五路財神」，兩款的回本率佔據第二名及第三名，分別是42.02%以及40.72%。
日前記者也實際在饒河夜市買了一張「大發利市」以及「五路財神」，結果「五路財神」幸運中獎5000元，而「大發利市」則是中500元回本，淨賺4500元立刻收手；一旁的民眾不少人都挑選「金龍獎」來刮，雖然中獎率100%，但是因為500元以下的獎項就佔據總發行量700萬張中的430萬9340張，因此不少人都中100元、200元的獎。
臉書粉專「小資yp投資理財筆記」近日發文表示「買刮刮樂，就跟進賭場是一樣的道理，因為這個遊戲的設計對於整體買家來說是非常的不利，唯一賺錢的就是莊家，因此如果你從刮刮樂中獲利，比較好的做法是趕緊收手，否則持續玩下去的結果很大的機率將會是虧損。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒民眾，買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活。