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「我家牛排姐妹店」藏不住了！老饕全改吃這間　438元吃18種披薩

▲我家牛排是不少人童年回憶，當年與「貴族世家」走同樣路線，在台灣掀起「平價牛排+自助吧」的風潮。（圖/Google評論）
▲我家牛排是不少人童年回憶，當年與「貴族世家」走同樣路線，在台灣掀起「平價牛排+自助吧」的風潮。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

我家牛排以及貴族世家是許多人的童年回憶，在10年前以平價牛排+自助吧的經營模式席捲全台灣，帶起一股風潮，全盛時期處處都可以看見我家牛排及貴族世家身影。不過隨著飲食習慣的改變，加上新型吃到飽的競爭，我家牛排和貴族世家也開設旗艦店、鮮饌館的型態經營，確實重新擄獲老饕的味蕾。而就有網友討論吃到一間我家牛排相關企業的牛排館，其品質水準非常高，引起饕客熱烈討論。

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有網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽buffet美食推薦」貼文指出「意外在網路上看到一家義式百匯叫做Mr.May，結果查了之後發現是跟我家牛排同個品牌旗下的店家，去吃之後覺得水準真的不錯，自助吧438元就能吃到飽，重點是有18種披薩讓你隨便吃，還有熱菜、炸魚、甜點、水果等等，金牌啤酒還能無限暢飲欸！真的蠻厲害的這間，推薦給大家」。

▲全台只有2間分店的「Mr.May義式百匯」在桃園，其真身是我家牛排的關係企業，許多老饕吃過之後讚不絕口。（圖／Google評論）
▲全台只有2間分店的「Mr.May義式百匯」在桃園，其真身是我家牛排的關係企業，許多老饕吃過之後讚不絕口。（圖／Google評論）
貼文一出，不少老饕紛紛回應「我家牛排姐妹店無誤，但東西真的好吃」、「這間真的不錯，已經吃10幾次了」、「東西水準超高，啤酒無限暢飲很厲害」、「18款披薩吃過一輪之後完全不用點牛排，吃438的自助吧就很飽了」、「18種披薩超好吃，最愛棉花糖跟巧克力布朗尼」、「超級好吃的這間，我們家固定都會去吃」。

而查看這家神秘的「Mr.May義式百匯」，發現全台灣只有在桃園有2家分店，店家最早是從2014年就已經開幕，近幾年因為店內最大特色「18款披薩任你吃」、「啤酒無限暢飲喝到飽」備受網路討論後，吸引各大YouTuber前往朝聖，過去價格是398元加上一成服務費，現在則是漲價到438元，但人潮還是非常的多。

▲桃園牛排館「Mr,May義式百匯」最近話題度直線上升，店內自助吧有18種披薩任饕客享用，超划算價格被譽為「高級版我家牛排」。（圖/Mr,May臉書）
▲桃園牛排館「Mr,May義式百匯」最近話題度直線上升，店內自助吧有18種披薩任饕客享用，超划算價格被譽為「高級版我家牛排」。（圖/Mr.May義式百匯臉書）
值得一提的是，這間「Mr.May義式百匯」的金主爸爸，竟然是跟「我家牛排」一樣同屬於「犇峰餐飲集團」，也就是跟我家牛排同個家族體系，經營模式不僅雷同，還有更上一層樓的感覺。店內的消費模式是可以選擇有牛排餐點+自助吧，價格從498元起跳，或者是只吃自助吧，平日的話438元、假日則是468元，都需要加收一成服務費。

仔細看「Mr.May義式百匯」兩家在Google評論表現，桃園2分店都拿下4.5顆星的高分，甚至還贏過「我家牛排」旗艦中和店、林口A9店的評分。不少饕客吃過後紛紛表示「自助吧表現超優秀...披薩口味眾多完全吃不膩」、「我家牛排頂配版本，自助吧菜色非常不錯」、「自助吧部份也不馬虎，每道料理都很好吃，完全可以加入桃園必吃美食」、「自助吧很有誠意，18款披薩桌邊服務很貼心，服務人員態度親切」。

▲Mr.May義式百匯店內菜色備受稱讚，平日一個人只要438元就能享用自助吧吃到飽，擄獲許多老饕的胃口。（圖/Google評論）
▲Mr.May義式百匯店內菜色備受稱讚，平日一個人只要438元就能享用自助吧吃到飽，擄獲許多老饕的胃口。（圖/Google評論）

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