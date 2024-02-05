「我家牛排姐妹店」藏不住了！老饕全改吃這間　438元吃18種披薩

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貼文一出，不少老饕紛紛回應「我家牛排姐妹店無誤，但東西真的好吃」、「這間真的不錯，已經吃10幾次了」、「東西水準超高，啤酒無限暢飲很厲害」、「18款披薩吃過一輪之後完全不用點牛排，吃438的自助吧就很飽了」、「18種披薩超好吃，最愛棉花糖跟巧克力布朗尼」、「超級好吃的這間，我們家固定都會去吃」。
而查看這家神秘的「Mr.May義式百匯」，發現全台灣只有在桃園有2家分店，店家最早是從2014年就已經開幕，近幾年因為店內最大特色「18款披薩任你吃」、「啤酒無限暢飲喝到飽」備受網路討論後，吸引各大YouTuber前往朝聖，過去價格是398元加上一成服務費，現在則是漲價到438元，但人潮還是非常的多。
值得一提的是，這間「Mr.May義式百匯」的金主爸爸，竟然是跟「我家牛排」一樣同屬於「犇峰餐飲集團」，也就是跟我家牛排同個家族體系，經營模式不僅雷同，還有更上一層樓的感覺。店內的消費模式是可以選擇有牛排餐點+自助吧，價格從498元起跳，或者是只吃自助吧，平日的話438元、假日則是468元，都需要加收一成服務費。
仔細看「Mr.May義式百匯」兩家在Google評論表現，桃園2分店都拿下4.5顆星的高分，甚至還贏過「我家牛排」旗艦中和店、林口A9店的評分。不少饕客吃過後紛紛表示「自助吧表現超優秀...披薩口味眾多完全吃不膩」、「我家牛排頂配版本，自助吧菜色非常不錯」、「自助吧部份也不馬虎，每道料理都很好吃，完全可以加入桃園必吃美食」、「自助吧很有誠意，18款披薩桌邊服務很貼心，服務人員態度親切」。