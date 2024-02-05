年終爽領6個月！他仍離職被讚聰明　關鍵曝光：難怪跳槽薪水超高

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「最後我還是選擇離職了，換了一份高月薪的外商，月薪X12個月還不包括加碼的獎金、分紅，就已經超過前東家12個月薪水+6個月年終，算一算跳槽整包加薪60%以上，東家那產業的薪資水平完全跟不上，想問大家是會選擇高月薪的工作還是高年終的工作？」
貼文曝光後，不少職場老鳥紛紛回應「年終太多操作空間，月薪寫死的才是實在」、「聰明選擇，高月薪才是王道，很多領好幾個月年終的，還不如你月薪5萬元」、「朋友月薪3萬3，年終領5個月，我6萬月薪，年終1個月就屌打了」、「月薪直接影響生活品質，當然是選外商高月薪」、「月薪高很重要，因爲很多福利都是以月薪為基準，跳槽薪水也好談」。
而日前也有科技妹在「Dcard」發文，透露自己月薪很高但年終只有一個月，好奇該不該繼續待著，也有不少人給出中肯建議「當然是月薪，影響公司提撥勞退/遣散費各種權益，跳槽想走就走不用等領完年終」、「年終變化超大，一定是選月薪高的工作喔！」、「高月薪，新工作多數是參考上一份月薪來核薪，月薪越高越好」、「當然是高月薪啊，這種東西Offer寫了就不能隨意調降，而且月薪高公司提撥的勞退也高，但是年終沒有法律規定，公司不給你也不違法」。
事實上，大家之所以推薦選擇「月薪高」的工作優勢有幾種，包括「每個月生活品質更佳」、「不需要每次都要撐到年終領完才能離開公司」、「跳槽到其他公司的起薪通常喜歡以上分工作薪水當作參數」、「月薪高影響提撥勞退/遣散費權益」、「年終今年就算發得好，仍有相當大的浮動空間，明年不一定如此，只有薪水先入袋為安重要」。
而根據《勞基法》規定，年終屬於福利一部份，因此公司可給可不給，雇主給予勞工的薪酬，有分為經常性給與、恩惠性給與，其中「年終獎金、三節獎金」是雇主能夠片面決定的，沒有義務發放且金額可以不同，除非在勞動合約當中就有明定，否則就算今年你領到10個月，隔年老闆一句「共體時艱」不發放，都是不違法的哦！當然這是在你只有高年終、高月薪之下做出的選擇，如果有高月薪、高年終的工作就沒這個煩惱了。