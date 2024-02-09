過年刮刮樂藏玄機！「神祕英文代碼」內行瘋傳 刮中百萬大獎秒知
過年期間許多人都到彩券行購買刮刮樂，希望能試手氣拚大獎。不過，玩刮刮樂最怕就是看漏中獎機會，就有一名網友貼出刮刮樂英文中獎代碼，只要一對照就能立即知道中獎結果，也可以下載台灣彩券APP掃描QR碼核對，他呼籲大家刮完記得二次檢查，以免和財神爺擦肩而過。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Dcard發文，他以「刮刮樂刮到中獎代碼背起來」為題，表示由於實在太愛玩刮刮樂，自己已經能背出中獎代碼大概有哪些，「每次刮都很努力不要去看英文代碼，不然刮到一半3個英文字母出來就知道結果QQ」。
只見原PO附上的圖片為「刮刮樂獎金兑獎英文對照表」，裡頭共有20組英文代碼，分別代表6000元至100萬、頭獎等中獎獎金。除了可以使用英文代碼檢查，原PO也建議大家可以下載台彩APP，只要掃描刮開的QR碼，就能立即知道中獎結果，也可以紀錄阻止誤判機率。
貼文曝光後，網友們紛紛留言「多希望能看到TOP」、「每次刮下去看到P就知道又沒中了⋯」，也有人直言「會看英文代碼就會覺得刮刮樂不好玩了，因為已經大概知道有沒有望了」、「知道英文代碼真的會失去遊戲樂趣！一點都不想玩刮刮樂」。
此外，留言區還有彩券行員工現身，表示家裡是開彩券行的，她從小到大都知道英文代表背後的意思，因此完全無法玩刮刮樂，也希望兑獎英文代碼不要再被散播，「很多客人自己英文記不好，然後還來吵說明明看這個英文就是有中什麼的」，且她也不想看大家失去玩刮刮樂的樂趣，只希望大家都能開開心心玩刮刮樂。 對此，《NOWnews》記者實際向台彩求證，台彩僅表示，對於網路流言不予回應。