台糖瘦肉精羅生門一次看！面對中央地方不同調　經濟部長怎麼說

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台中市府日前發佈查驗台糖梅花豬肉片含有國內禁用的瘦肉精「西布特羅」，含量0.002ppm，且同批產品共計2730包，主要販售通路中，以家家戶戶都愛逛的全聯鋪貨量8成居冠，引發消費者恐慌。民眾質疑為何1月15日抽驗，直至2月2日才公布結果？當時台中市衛生局回應，由於檢驗作業流程較為慎重，需要一定的時間，與此同時，已通知該批肉品應全數下架，停止販售，針對販售的福利站將裁處最高2億元罰緩；全聯則表示，若消費者有任何疑慮，都可憑發票至購買的分店辦理退貨。
根據台中市食品藥物安全處公布內容指出，依衛生福利部食品中動物用藥殘留量的公告及建議檢驗方法進行檢驗，3檢體6次檢驗結果分別為：第一次檢體一採建議方法檢出0.018ppm、公告方法檢出0.015ppm。第二次檢體二建議方法驗出0.002ppm、公告方法驗出0.002ppm；第三次檢體三建議方法檢出0.003ppm，公告方法檢出0.002ppm。
為此，中央畜產會2日至源頭養殖場（南靖畜殖場），採取豬隻血清、毛髮及飼料，送至畜產會屏東技術服務中心檢驗，3日晚間結果出爐，實驗室檢驗皆未檢出乙型受體素瘦肉精。農業部也表示，所有樣品都未檢出乙型受體素，另同批肉品樣品目前正在取樣檢測中，待結果出爐將立即對外公布。
台糖也立即對外澄清，從未購買或使用瘦肉精養殖豬隻，有關台中市食品藥物安全處2日的抽檢結果，台糖公司已正式發函該處，依法提出複驗申請，後續也將會配合衛生單位的各項溯源調查釐清。不過無論如何，自3日起，台糖接受消費者對梅花肉片退貨。
台糖總經理陳立人於4日也出面說明，除了中央畜產會檢驗全部未檢出瘦肉精，台糖也對於豬隻飼養期間所使用的飼料及將其他肉品包含中排肉以及這一次驗出瘦肉精的同批商品都送驗，也都零檢出，他強調台糖絕不會購買使用瘦肉精，請消費者安心。
農業部晚也於當晚召開記者會強調，採樣的45件樣本，包括檢送相同批號的南靖畜殖場梅花豬肉片樣本，皆未檢出乙型受體素，同時也於該場比對藥品進出貨資料及清查現場飼料、藥品、添加劑等品項，未發現有不法藥品。衛福部次長王必勝更透露，由於檢出數值非常接近測驗極限值，曾提醒地方衛生單位判讀應更謹慎，也已發文給台中市政府，希望提供原檢體給食藥署協助檢驗，進一步釐清。
與此同時，台糖已於隔日即自主將同批次梅花肉品，送SGS台北實驗室檢驗，依該實驗室2月4日檢測報告指出，西布特羅等21項乙型受體素類，依然是「未檢出」狀態，目前除畜產會檢測外，民間SGS實驗室也無檢出。
在多間機構皆表示「未檢出」之際，台中市市府卻在此時再次重申，共6次檢驗「全有驗出」，目前也尚未收到台糖申請複驗，未來收到會請食藥署指導。
豬肉產業成最大受害者！經濟部長親上火線說明
中央與地方不同調，外界也霧裡看花，但無論最後結果如何，民眾對於豬肉產業的印象，似乎在無形中又再記上一筆恐慌，對此，經濟部長王美花於今（5）日稍早出席經濟部尾牙時，親上火線回應，他表示，食安是科學問題，「要用科學講話」，台糖已向外界說明，70年來都沒用瘦肉精，更別說使用西布特羅。
針對近日的檢驗結果，中央畜產會和食藥署2單位檢驗結果均未檢出，檢驗項目包含豬隻血液、毛髮、肉品，不僅如此，彰化縣政府、台糖委託民間SGS檢驗也都以「未檢出」收場，台糖根本沒有使用瘦肉精，至於為何台中市會檢出，「台糖也很想知道！」
她強調，此事除了需要透過科學釐清外，更重要的是絕不能讓台灣豬產業受到影響。再者，西布特羅是特殊產品且極為昂貴，台灣絕對禁用添加在飼料裡，即使在國外，也都是添加萊劑而非西布特羅，在國內僅實驗室會使用西布特羅且量少，盼台糖得到澄清，豬肉產業不受衝擊，持續發展良好。