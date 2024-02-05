東岸廣場懶人包｜NET砸近3億蓋商場換微風開　槓基隆市府爭執點曝

每天開除濕機「浴室仍狂發霉」！整片黑到崩潰　便宜2招換新牆壁

▲家中浴室的磁磚過一陣子就會出現大量的黴菌，導致牆壁黑黑整片，非常的不美觀。（圖/記者張嘉哲攝）
▲家中浴室的磁磚過一陣子就會出現大量的黴菌，導致牆壁黑黑整片，非常的不美觀。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

相信大家使用浴室都有個困擾，如果一段時間沒有清潔的話，浴室的磁磚就會開始發霉，就算是乾濕分離的浴室，邊角的矽利康也會出現黴菌，看了不美觀，時間久了也變得難以清理，因此許多人為了讓浴維持通風、乾燥都會在浴室放上除濕機。不過，就有網友分享，自己居住的地方因為長年潮濕，導致就算放了除濕機，浴室仍然會瘋狂發霉，於是請益「清潔方法」，對此也有內行人推薦便宜神招，只要用便宜的漂白水或者過碳酸鈉就能有效對抗浴室污垢！

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「Dcard」貼文指出「本身住在淡水，冬天的時候很經常下雨，就算每天幾乎開2至3小時的除濕機，浴室的黴菌還是非常的猖獗」，網友直呼潮濕的環境真的很可怕，讓牆壁不斷增長黴菌，詢問大家有沒有什麼妙招能夠除掉浴室頑強的霉垢。

▲家裡浴室如果長期使用的話，牆壁上都會長出黴菌，並且快速的讓牆壁「黑化」，相當不美觀。（圖/記者張嘉哲攝）
▲家裡浴室如果長期使用的話，牆壁上都會長出黴菌，並且快速的讓牆壁「黑化」，相當不美觀。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，不少網友紛紛推薦「漂白水+保鮮膜很讚喔！只要30分鐘再刷一下就很乾淨了」、「過碳酸鈉超推薦！1：100調配，然後用濕紙巾敷在發霉的地方，30分鐘至1小時，用牙刷輕輕刷就可以了！」、「過碳酸鈉或者漂白水，都非常好用，比例都是1：100就可以，噴在牆壁之後用廚房紙巾黏貼就可以了」。

事實上，網友推薦的「2款方法」真的非常有效，過去YouTuber家政夫「佐藤」也有拍攝影片實測，佐藤在影片中表示「家裡浴室可以看到的霉斑分為兩種，一種是黑色的霉斑，也是最常見的，它的繁殖力非常強，如果不理它就會大面積的生長；而另外一種則是粉紅色的霉斑，主要生長在水滴殘留的地方。」

浴室除黴菌便宜第一招：漂白水+冷自來水

佐藤表示，關鍵比例就是「3瓶蓋的自來水+6瓶蓋的漂白水」，而且記得自來水一定要用冷水，不能使用熱水哦！接著把調配好的黴菌瓦解水噴灑在牆壁有霉斑的地方，重複噴灑2次至4次，接著使用保鮮膜（此處使用廚房紙巾、衛生紙皆可）覆蓋在噴灑的區域，接著靜待30分鐘之後，只要使用海綿輕刷，再沖水就可以輕鬆去除汙垢！

▲家政夫佐藤曾經分享過利用漂白水+自來水，就能調配出瓦解黴菌的妙方，前後洗淨程度非常明顯。（圖/YT@我是佐藤）
▲家政夫佐藤曾經分享過利用漂白水+自來水，就能調配出瓦解黴菌的妙方，前後洗淨程度非常明顯。（圖/YT@我是佐藤SATO）
浴室除黴菌便宜第二招：過碳酸鈉+溫自來水

佐藤提到，過碳酸鈉要準備的是溫水，而比例是「1：100」，利用5g的過碳酸鈉，水量就要使用500cc，水溫則是40度至50度就可以了，接著重複漂白水的去污步驟，等待大約1小時，就能夠輕鬆跟霉斑說再見囉！


 

過年前大掃除！譚敦慈6招必學　「鹽酸+漂白水」一起用後果會很慘

大掃除垃圾怎麼丟！「3類」丟錯恐遭罰　回收不能用黑塑膠袋

過年「藥箱」大掃除過期藥別亂丟　藥水勿倒馬桶需「放、倒、丟」

年前大掃除注意！命理師點名「9物品」過年必丟　恐引發破財衰慘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞