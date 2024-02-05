每天開除濕機「浴室仍狂發霉」！整片黑到崩潰　便宜2招換新牆壁

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貼文一出，不少網友紛紛推薦「漂白水+保鮮膜很讚喔！只要30分鐘再刷一下就很乾淨了」、「過碳酸鈉超推薦！1：100調配，然後用濕紙巾敷在發霉的地方，30分鐘至1小時，用牙刷輕輕刷就可以了！」、「過碳酸鈉或者漂白水，都非常好用，比例都是1：100就可以，噴在牆壁之後用廚房紙巾黏貼就可以了」。
事實上，網友推薦的「2款方法」真的非常有效，過去YouTuber家政夫「佐藤」也有拍攝影片實測，佐藤在影片中表示「家裡浴室可以看到的霉斑分為兩種，一種是黑色的霉斑，也是最常見的，它的繁殖力非常強，如果不理它就會大面積的生長；而另外一種則是粉紅色的霉斑，主要生長在水滴殘留的地方。」
浴室除黴菌便宜第一招：漂白水+冷自來水
佐藤表示，關鍵比例就是「3瓶蓋的自來水+6瓶蓋的漂白水」，而且記得自來水一定要用冷水，不能使用熱水哦！接著把調配好的黴菌瓦解水噴灑在牆壁有霉斑的地方，重複噴灑2次至4次，接著使用保鮮膜（此處使用廚房紙巾、衛生紙皆可）覆蓋在噴灑的區域，接著靜待30分鐘之後，只要使用海綿輕刷，再沖水就可以輕鬆去除汙垢！
浴室除黴菌便宜第二招：過碳酸鈉+溫自來水
佐藤提到，過碳酸鈉要準備的是溫水，而比例是「1：100」，利用5g的過碳酸鈉，水量就要使用500cc，水溫則是40度至50度就可以了，接著重複漂白水的去污步驟，等待大約1小時，就能夠輕鬆跟霉斑說再見囉！