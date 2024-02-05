住連棟透天狂聽鄰居噪音！他困惑「為何不留縫隙」 關鍵因素曝光
買房是人生大事，住得舒適成為了民眾的首要條件，一些重視空間大小的人，也獨愛透天厝這種居住型態。不過近期就有一位住在連棟透天的民眾崩潰上網發文，表示天天深受噪音困擾，隔著牆都能聽見鄰居一舉一動，更不禁困惑：「為何不留縫隙？」問題一出也掀起討論。
記者潘毅／綜合報導
一位家住連棟透天的民眾，在論壇PTT上發文抱怨「買房千萬別買連棟透天！不然你會後悔！」並提到自己現在每天都能知道鄰居幾點洗澡、關房門，因為這些噪音都能輕鬆穿過共用牆，讓他不堪其擾快要發瘋，更不禁開始困惑：「沒人覺得連棟透天是很糟糕的設計嗎？」更提到日本許多透天建案，中間都會留有縫隙，卻不知為何台灣喜歡連著共用牆壁。
貼文曝光後，立刻有不少苦主附和道：「連棟透天真的能聽到隔壁噪音」、「我也不懂，為什麼台灣左右兩邊不用防火巷，但後面卻要留」、「台灣共用牆面真的很不愛」、「我也住連棟，都知道右邊隔壁鄰居在3樓跳繩，左邊鄰居喜歡凌晨3點多用洗衣機」、「連棟透天是真的連隔按燈開關都清楚」；但也有人有不同看法：「我家也是連棟，但牆壁夠厚，根本聽不到鄰居聲音」、「羊毛出在羊身上，建商壓低成本，提高利潤，想買獨棟口袋要夠深」、「連棟每戶間都要有間隔，這樣蓋完直接少好幾戶耶，地很貴的」。
但也有一派人點出留下縫隙的弊端：「就算留了縫隙，等等就拿來堆放雜物」、「若留縫隙，保證會被丟垃圾」、「現在一堆連棟透天後面的防火巷，都被堆滿雜物了，若每間中間都在有間隔，還得了」。