「我家牛排姐妹店」藏不住了！老饕全改吃這間　438元吃18種披薩

女教師「10字辭職信」爆紅！本尊現況曝　遭網嗆8年：那句話有毒

▲中國大陸一名女老師在8年前寫下最火離職信，以「世界這麼大，我想去看看」離開工作崗位，引起網友熱烈討論。（圖/新潮網）
▲中國大陸一名女老師在8年前寫下最火離職信，以「世界這麼大，我想去看看」離開工作崗位，引起網友熱烈討論。（圖/新潮網）

記者張嘉哲/綜合報導

大陸一名女教師顧少強在8年前因為寫下一封10字的辭職信而爆紅，信中寫下「世界這麼大，我想去看看」，並且果斷離開穩定的教師工作，讓這封信成為當年社群討論度最高的離職信，不少人也因此受到顧少強的鼓舞，以她作為標竿。不過在那之後，卻有不少網友發現她根本沒有出外看看，而是一直待在大陸，8年間還是飽受網友批評。近日顧少強現況也曝光，坦言「當年花20分鐘做出這個決定真的有毒」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據陸媒綜合報導，大陸一名女教師顧少強在2015年4月13日向校方提出離職，離職信上只寫著10個字「世界這麼大，我想去看看」，結果這封信瞬間在網路社群引爆話題，還被譽為是「最具情懷」的辭職信，也讓顧少強的名氣一飛沖天。

▲大陸女教師顧少強在8年前寫下離職信，「世界這麼大，我想去看看」，鼓舞了不少人，被譽為是最具情懷的離職信。（圖/新潮網）
▲大陸女教師顧少強在8年前寫下離職信，「世界這麼大，我想去看看」，鼓舞了不少人，被譽為是最具情懷的離職信。（圖/新潮網）
然而在辭職之後，就立刻被網友抓包，顧少強根本就沒有去「看看世界」，而是僅在大陸重慶、成都、杭州等地旅遊，引起炒作話題的質疑。事實上，在2020年時，顧少強接受訪問時就提到，當年會辭職其實就是因為一場突如其來的戀愛，一辭職之後就立刻跑到成都找男方，坦言當初本來是想寫「我要辭職」，但怕校方誤會，才誤打誤撞寫下這封被譽為「最具情懷」的辭職信。

後來跟男方感情不佳，顧少強才離開成都在大陸旅遊，直到後來又出現契機，才又重新跟男友相聚並且結婚，兩人還合開了一間名為「遠歸」的民宿，直至2022年春節期間，顧少強才應母親的要求，帶著女兒回到鄭州，和經營民宿的老公分隔兩地。

▲顧少強離職原因其實是因為談了戀愛，後來幾經波折才跟老公結婚，最後跟老公一起開了民宿。（圖/新潮網）
▲顧少強離職原因其實是因為談了戀愛，後來幾經波折才跟老公結婚，最後跟老公一起開了民宿。（圖/新潮網）
然而8年前的辭職信至今還是有人在質疑她，每天自己的腳步緩下來時，就會遭網友嗆「不是說要看世界？怎麼停下腳步了？」顧少強則表示「這句話只是代表了自己想做的事情不同，所以說了一句話給自己聽，每個人對這句話都會有不同理解，對於我來說，並不意味著一定要到多遠的地方，或讓足跡遍布世界每個角落，才叫做看看世界。」

顧少強也坦言「我從來沒有慫恿大家離職，離開自己現有的生活，但不能否認8年前這句話有毒，對不同的人而言，這句話可能是生活中的一盞明燈，讓人看到了一種可能性，這句話無所謂好與壞，關鍵是怎麼去理解它，怎麼去用它，並不是要和現在的人生割裂開來，才能獲得自由和快樂」。

「魔笑鋼琴女師」迷因爆紅！本尊現況曝　遭網暴9年：我做錯什麼

《仙劍奇俠傳》十里坡劍神現身了！本尊曝18年後現況：已成三寶爸

年終爽領6個月！他仍離職被讚聰明　關鍵曝光：難怪跳槽薪水超高

年終獎金領36萬！他仍決心離職　眾見「行業」秒懂：付出不成正比

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞