女教師「10字辭職信」爆紅！本尊現況曝　遭網嗆8年：那句話有毒

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然而在辭職之後，就立刻被網友抓包，顧少強根本就沒有去「看看世界」，而是僅在大陸重慶、成都、杭州等地旅遊，引起炒作話題的質疑。事實上，在2020年時，顧少強接受訪問時就提到，當年會辭職其實就是因為一場突如其來的戀愛，一辭職之後就立刻跑到成都找男方，坦言當初本來是想寫「我要辭職」，但怕校方誤會，才誤打誤撞寫下這封被譽為「最具情懷」的辭職信。
後來跟男方感情不佳，顧少強才離開成都在大陸旅遊，直到後來又出現契機，才又重新跟男友相聚並且結婚，兩人還合開了一間名為「遠歸」的民宿，直至2022年春節期間，顧少強才應母親的要求，帶著女兒回到鄭州，和經營民宿的老公分隔兩地。
然而8年前的辭職信至今還是有人在質疑她，每天自己的腳步緩下來時，就會遭網友嗆「不是說要看世界？怎麼停下腳步了？」顧少強則表示「這句話只是代表了自己想做的事情不同，所以說了一句話給自己聽，每個人對這句話都會有不同理解，對於我來說，並不意味著一定要到多遠的地方，或讓足跡遍布世界每個角落，才叫做看看世界。」
顧少強也坦言「我從來沒有慫恿大家離職，離開自己現有的生活，但不能否認8年前這句話有毒，對不同的人而言，這句話可能是生活中的一盞明燈，讓人看到了一種可能性，這句話無所謂好與壞，關鍵是怎麼去理解它，怎麼去用它，並不是要和現在的人生割裂開來，才能獲得自由和快樂」。