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台南最強走春景點公開！「冠軍單月擠125萬人」　過年6大景點整理

▲2024台灣燈會在台南，安平燈區在過年期間盛大展出，還有無人機表演，想來台南走春的遊客千萬別錯過！（圖/台南市政府提供）
▲2024台灣燈會在台南，安平燈區在過年期間盛大展出，還有無人機表演，想來台南走春的遊客千萬別錯過！（圖/台南市政府提供）

記者張嘉哲/綜合報導

農曆春節連假即將到來，不少人都會返鄉跟家人團聚，也有人會安排家族走春行程，其中台南也是許多人會選擇造訪的城市。而根據觀光署統計資料，去年過年1月份榮獲「最強走春景點」稱號的是「南鯤鯓代天府」，一個月就湧入125萬人！另外包括南紡購物中心、安平老街等都是在前五名的名單內。《NOWnews》特別整理過往過年月份觀光人潮最多的台南景點、台南過年經典必去春節景點，讓連假期間想去台南旅遊的民眾一文看懂！

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2023年「最強走春景點」公開！單月125萬人朝聖

去年的春節連假期間1月22日至1月29日，根據觀光署統計，2023年1月的台南景點觀光人潮中，冠軍由「南鯤鯓代天府」奪下，單月累積125萬餘人造訪；而第二名則是由「南紡購物中心」奪下，單月累積65萬餘人造訪；至於第二名至第五名的排序，分別為「麻豆代天府（64萬人）」、「安平小鎮區（56萬人）」以及「藍晒圖文創園區（45萬人）」。

從名單中不難看出，前五名有兩家廟宇，這還不包括每年春節必去的熱門「鹿耳門天后宮」不在觀光署統計中，顯見走春景點中，不少人仍然會選擇到廟宇祈求眾神保佑平安、求財等等；其次則是古蹟文化之旅、過年買新衣穿新鞋的購物慾望，都是民眾的最愛。

▲南鯤鯓代天府在去年1月過年時，單月湧入125萬人次，成為台南走春最強景點。（圖/台南旅遊網）
▲南鯤鯓代天府在去年1月過年時，單月湧入125萬人次，成為台南走春最強景點。（圖/台南旅遊網）
2024年台灣燈會在台南！安平小鎮有望重回台南景點一哥

值得一提的是，今年2024年的台灣燈會舉辦在台南，日前已經盛大開幕，安平燈區以主題「臺南400」、「河光往事」已經搶先開展，除此之外，從即日起至3月10日的每個週末六日，安平燈會都會有無人機展演秀，將在空中呈現帆船、井仔腳瓦盤鹽田、奇美博物館、台南市美術館2館等台南旅遊產業，結合雷射、燈光展現台南多元面貌，春節到台南玩千萬別錯過！

由於2023年由國父紀念館舉辦台灣燈會，單月湧入破620萬人次，這次台灣燈會辦在台南，安平燈區也盛大開幕，第一天就湧入超過26萬人次，外加安平本來就是台南觀光旅遊非常強的地方，有了台灣燈會的加持，有望在2024年奪回台南景點一哥的寶座。

▲2024台灣燈會在台南！安平燈區已經在日前盛大開幕，第一天就吸引超過26萬人朝聖參觀，屆時春節期間將湧入更多人潮。（圖/台南市政府提供）
▲2024台灣燈會在台南！安平燈區已經在日前盛大開幕，第一天就吸引超過26萬人朝聖參觀，屆時春節期間將湧入更多人潮。（圖/台南市政府提供）
筆記拿起來！台南走春隱藏景點任你選

台南走春景點除了到安平看燈會，到南鯤鯓代天府、麻豆代天府、鹿耳門天后宮拜拜祈福之外，台南其實還有非常多春節過年活動不能錯過，《NOWnews》特別整理資訊提供給台南民眾、春節到台南走春的遊客參考：

📍卡娜赫拉特展：「P助&粉紅兔兔卡哇伊燈展」從2月一路展到4月7日，將在台南三井Outlet展出，不僅可以順便逛街吃飯，還可以免費看11座卡娜赫拉燈飾！如果是在2月24日至3月10日期間前往的話，還可以順便看台灣燈會高鐵燈區超過百項作品以及主燈「龍來臺灣」哦！

▲卡娜赫拉燈展在台南三井Outlet登場，如果是在元宵節期間到訪的話，還可以順便觀看台灣燈會高鐵燈區！（圖/台南三井Outlet提供）
▲卡娜赫拉燈展在台南三井Outlet登場，如果是在元宵節期間到訪的話，還可以順便觀看台灣燈會高鐵燈區！（圖/台南三井Outlet提供）
📍2024月津港燈節：一年一度的月津港燈節已經從1月底登場，將一路展出道3月3日！今年燈節以「夢想將近 鹽水新視界」為主題，在台南鹽水區規劃5大燈區，一共有66座燈光藝術作品可看。

📍2024永康公園花海：台南市政府今年以龍年意象，在永康公園設置綠雕花海，將在2月7日至3月3日開展，永康公園入口處、草坪中央設有龍盤花柱納春福，是非常適合走春的熱門景點。

📍2024鹿耳門天后宮文化季：今年鹿耳門天后宮推出「2024甲辰龍年文化季」，將在2月9日至2月14日春節期間登場，天天都有精彩表演活動可以看，不僅可以到現在拜拜祈福，更能感受熱鬧氛圍。

▲鹿耳門天后宮春節期間舉辦一系列的活動，還有許多精彩表演可看，民眾祈福之餘還能感受到年節熱鬧氣氛。（圖/鹿耳門天后宮提供）
▲鹿耳門天后宮春節期間舉辦一系列的活動，還有許多精彩表演可看，民眾祈福之餘還能感受到年節熱鬧氣氛。（圖/鹿耳門天后宮提供）
📍2024龍崎光節空山祭：即將進入尾聲的龍崎光節空山祭，從去年展出至今已經有不少人到訪，展出最後兩週時間，一共有17件絕美燈藝作品，還沒去過的人可以把握春節最後展出時間。

📍2024春節元宵商圈：台南下營區、孔廟商圈府中街春節市集2月8日至2月12日春節市集、台南神農街1月14日至28日元宵花燈展。

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