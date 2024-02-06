痛毆陳沂真兇惹猜疑！鳳梨影射「這組人」　馮語婷爽喊：大快人心

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馮語婷近日在臉書發文，推銷一家超商的商品，結果陳沂去詢問該家廠商是否業配馮語婷，還在粉絲群組裡提議檢舉，不惜提供馮語婷的個資，馮事後發出陳沂粉絲群組對話截圖，狠狠嘲諷對方接不到該家超商業配，孰料，沒過多久就發生陳沂被街頭痛毆的暴力事件。
網紅鳳梨聽聞此事，發文透露剛打開手機就一堆新聞，預言有大事要發生，「冰冰ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ，我第一個聯想到的就是某人，嚴格來說是某組人」，影射馮語婷背後有「幕後二人組」，笑稱自己嗅覺靈敏，聞到不祥的氣味。馮語婷也沒在怕，主動跳出來發文，嘲諷「一大早私訊滿滿的鞭炮聲，我相信可能會有人譴責暴力，也會很多人笑到沒力」。
馮語婷說，「從去年8月到今天，長達半年的時間，遭到陳三斤的言語霸凌跟造謠抹黑，那這則新聞對我而言是大快人心，且我不會有一絲一毫的同情心，我說過我的中心思想，就是微笑的看著壞人下地獄，但我看到新聞當下不是微笑，是大笑」，網友反應兩極，有人大笑「沒想到報應來得這麼快」，也有人反對使用暴力，直指打人是不對的。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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