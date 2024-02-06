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痛毆陳沂真兇惹猜疑！鳳梨影射「這組人」　馮語婷爽喊：大快人心

▲陳沂遭街頭痛毆，馮語婷表示自己被霸凌半年，看到新聞大快人心，「因為我喜歡看人下地獄。」（圖／馮語婷FB）
▲陳沂遭街頭痛毆，馮語婷表示自己被霸凌半年，看到新聞大快人心，「因為我喜歡看人下地獄。」（圖／馮語婷FB）

記者江芷稜／綜合報導

自稱「滋事型」網紅的陳沂，說話直率嗆辣，經常公開與其他網紅對嗆，她昨（5）日在街頭遭陌生男子襲擊毆打，臉部及耳朵有受傷，該名行兇的男子供稱喝醉，誤以為陳沂是在網路上認識的「網婆」，過去被對方傷害才憤而動手，說詞啟人疑竇。鳳梨隨即聯想到與陳沂在網路激烈交火的馮語婷，馮也不擔心被懷疑，發文爽喊「大快人心」！

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▲鳳梨直接直播公開跟「馮語婷」帳號創辦人通話內容，對方透露自己把帳號交給另一對夫妻，讓鳳梨相當不滿。（圖/鳳梨IG）
▲鳳梨曾透露「馮語婷」並非真人帳號，而是一對夫妻。（圖／鳳梨IG）
馮語婷去年在網路崛起，多次砲轟鳳梨、陳沂、郭鬼鬼等充滿爭議的網紅，被封為「新一代女戰神」，由於始終未正式露臉，身分成謎，遭鳳梨、陳沂聯手攻擊，並指稱其真實身分是一組「高先生與林小姐」情侶檔，沒有馮語婷這個人，雙方不斷隔空交火，引發網路討論，馮語婷還狠酸鳳梨、陳沂，「輸贏我沒興趣，因為我喜歡看人下地獄」。

馮語婷近日在臉書發文，推銷一家超商的商品，結果陳沂去詢問該家廠商是否業配馮語婷，還在粉絲群組裡提議檢舉，不惜提供馮語婷的個資，馮事後發出陳沂粉絲群組對話截圖，狠狠嘲諷對方接不到該家超商業配，孰料，沒過多久就發生陳沂被街頭痛毆的暴力事件。

▲馮語婷與陳沂多次隔空交火，看到對方被打表示大快人心。（圖／馮語婷FB）
▲馮語婷與陳沂多次隔空交火，看到對方被打表示大快人心。（圖／馮語婷FB）
網紅鳳梨聽聞此事，發文透露剛打開手機就一堆新聞，預言有大事要發生，「冰冰ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ，我第一個聯想到的就是某人，嚴格來說是某組人」，影射馮語婷背後有「幕後二人組」，笑稱自己嗅覺靈敏，聞到不祥的氣味。馮語婷也沒在怕，主動跳出來發文，嘲諷「一大早私訊滿滿的鞭炮聲，我相信可能會有人譴責暴力，也會很多人笑到沒力」。

▲馮語婷表示看到陳沂被痛毆，自己真心發出大笑。（圖／馮語婷FB）
▲馮語婷表示看到陳沂被痛毆，自己真心發出大笑。（圖／馮語婷FB）
馮語婷說，「從去年8月到今天，長達半年的時間，遭到陳三斤的言語霸凌跟造謠抹黑，那這則新聞對我而言是大快人心，且我不會有一絲一毫的同情心，我說過我的中心思想，就是微笑的看著壞人下地獄，但我看到新聞當下不是微笑，是大笑」，網友反應兩極，有人大笑「沒想到報應來得這麼快」，也有人反對使用暴力，直指打人是不對的。

 

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