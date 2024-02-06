快訊／陳沂當街被痛毆！警方抓到現行犯 出手男子：以為是我網婆
39歲網路紅人陳沂以大砲、毒舌作風格培養一票忠實粉絲，本身不諱言靠消費他人賺取流量，怎料，昨（5）日晚間傳出她當街被人揮拳痛打，警方以現行犯逮捕行兇的黃姓男子，黃男聲稱自己酒醉，誤以為陳沂是網路上認識的女友，因為和女方有感情糾紛才會動手施暴，而陳沂今天將在立法院召開記者會說明。
記者楊穎軒／綜合報導
據了解，陳沂昨天傍晚走在路上，突然被一名陌生男子攔住，該男隨即徒手、拿手機毆打她，陳沂當下反射性躲避，但仍造成臉部和耳朵擦挫傷，據《TVBS新聞網》報導，陳沂本人證實遇襲，「沒事，目前還好，應該沒有腦震盪吧！」
而對於出手的黃姓男子辯稱認錯人，陳沂完全不相信，似乎認為背後有人教唆，預告今天下午2點半會在立法院開記者會，說明情況，據悉，立法委員陳菁徽、徐巧芯和台北市議員鍾沛君會陪同出席，嚴正譴責暴力。
※【NOWnews 今日新聞
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