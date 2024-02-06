獨／林襄出走樂天！正妹經紀人莉奈也傳接掌小龍女　本人回應了

快訊／陳沂當街被痛毆！警方抓到現行犯　出手男子：以為是我網婆

▲陳沂當街被人毆打。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲陳沂當街被人毆打。（圖／翻攝自陳沂臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

39歲網路紅人陳沂以大砲、毒舌作風格培養一票忠實粉絲，本身不諱言靠消費他人賺取流量，怎料，昨（5）日晚間傳出她當街被人揮拳痛打，警方以現行犯逮捕行兇的黃姓男子，黃男聲稱自己酒醉，誤以為陳沂是網路上認識的女友，因為和女方有感情糾紛才會動手施暴，而陳沂今天將在立法院召開記者會說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳沂內衣照多連發，展現難得的性感風情。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂經常在臉書發文針砭時事，用詞犀利。（圖／陳沂臉書）
據了解，陳沂昨天傍晚走在路上，突然被一名陌生男子攔住，該男隨即徒手、拿手機毆打她，陳沂當下反射性躲避，但仍造成臉部和耳朵擦挫傷，據《TVBS新聞網》報導，陳沂本人證實遇襲，「沒事，目前還好，應該沒有腦震盪吧！」

▲陳沂不諱言靠消費他人賺錢。（圖／資料照）
▲陳沂傷勢落在臉部、耳朵。（圖／NOWnews資料照）
而對於出手的黃姓男子辯稱認錯人，陳沂完全不相信，似乎認為背後有人教唆，預告今天下午2點半會在立法院開記者會，說明情況，據悉，立法委員陳菁徽、徐巧芯和台北市議員鍾沛君會陪同出席，嚴正譴責暴力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

誤認陳沂是「網路認識的女友」當街打她成傷　醉漢5萬交保

陳沂同框歐漢聲！她一句話讓知情人都笑了：羅志祥情何以堪

陳沂逆風發聲：質疑作票是言論自由　「選務本來就該受全民監督」

峮峮拍廣告傲人之處藏不住！被粉絲說變了　女神5字回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞