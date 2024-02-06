陳沂靠爭議撈錢！3大宿敵名單曝光　對吳宗憲下咒、羞辱鄭家純

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陳沂2016年在臉書批評吳宗憲「錄影遲到、不敬業」，憲哥反嗆她說謊，此後兩人結下大梁子，多次在媒體前交火，陳沂三不五時發文譏諷吳宗憲的言論或作為，只要對方失言就見獵心喜，大酸特酸，更翻出黑歷史奚落一番，陳沂甚至製作蠟燭對憲哥下咒、攻擊其女吳姍儒（Sandy）長相，指Sandy「沒才藝，醜到靠爸進演藝圈的最佳範例」，讓兩方宿怨越積越深。
罵羅志祥空幹王、肉體斂財 陳沂敗訴賠錢
2015年，陳沂評論羅志祥簽唱會買專輯給粉絲擁抱的福利，「三拍五抱根本就是用肉體來斂財，『亞洲空幹王』祥祥這種行徑跟賣淫小模有什麼兩樣？」被小豬經紀公司告上法院，法官認為「空幹王」沒損害羅志祥的名譽，但「肉體斂財」、「賣淫小模」已經是人身攻擊，判陳沂須賠償30萬元並登報道歉，後來雙方和解，陳沂連續7天在臉書上對小豬道歉，但反串意味明顯，酸度破表。
幫死對頭鄭家純取綽號 用語不堪入目
陳沂2021年指鄭家純控訴遭性騷擾是炒新聞，斷言她未來將投身政治，一切作為都是有目的性，而鄭家純出寫真集也被陳沂嘲諷「吃女權自助餐」、「整天發像色情圖片取悅噁男粉絲，卻罵搭訕噁男是什麼操作？」並用不雅字眼形容女方私密處，雙姝為此開直播互槓，鄭家純主張連日被陳沂於臉書標註深受困擾，陳沂不滿對方「奪命連環Call」騷擾，還公開她的私人手機號碼，控告鄭家純違反《個資法》，鄭家純因此被判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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