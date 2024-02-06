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陳沂靠爭議撈錢！3大宿敵名單曝光　對吳宗憲下咒、羞辱鄭家純

▲陳沂風評兩極，曾經對吳宗憲下咒、辱罵鄭家純。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂風評兩極，曾經對吳宗憲下咒、辱罵鄭家純。（圖／陳沂臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅陳沂昨（5）日下午在台北市長安東路上被黑衣男子毆打、飛踹，傷勢落在臉部和耳朵，本人稍早在臉書報平安，「我不好，很害怕」，直言自己不會是最後一個被暴力對待的受害者。陳沂過去以偏激言行、犀利文字公開評論公眾人事物，與多位名人打官司、隔空互罵，樹敵無數，最大的冤家莫過於吳宗憲（憲哥）、羅志祥（小豬）和鄭家純（雞排妹）

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▲▼陳沂選擇穩定投資，積少成多。（圖／陳沂臉書）
▲▼陳沂言行極具爭議，敵人不少。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲陳沂內衣照多連發，展現難得的性感風情。（圖／陳沂臉書）
做蠟燭詛咒吳宗憲　批評吳姍儒外貌

陳沂2016年在臉書批評吳宗憲「錄影遲到、不敬業」，憲哥反嗆她說謊，此後兩人結下大梁子，多次在媒體前交火，陳沂三不五時發文譏諷吳宗憲的言論或作為，只要對方失言就見獵心喜，大酸特酸，更翻出黑歷史奚落一番，陳沂甚至製作蠟燭對憲哥下咒、攻擊其女吳姍儒（Sandy）長相，指Sandy「沒才藝，醜到靠爸進演藝圈的最佳範例」，讓兩方宿怨越積越深。

▲雖然兩人是仇家，但吳宗憲（右圖）被館長爆料到處欠債時，陳沂罕見力挺宿敵提告。（圖／翻攝自陳沂、吳宗憲臉書）
▲雖然兩人是仇家，但吳宗憲（右圖）被館長爆料到處欠債時，陳沂罕見力挺宿敵提告。（圖／翻攝自陳沂、吳宗憲臉書）
罵羅志祥空幹王、肉體斂財　陳沂敗訴賠錢

2015年，陳沂評論羅志祥簽唱會買專輯給粉絲擁抱的福利，「三拍五抱根本就是用肉體來斂財，『亞洲空幹王』祥祥這種行徑跟賣淫小模有什麼兩樣？」被小豬經紀公司告上法院，法官認為「空幹王」沒損害羅志祥的名譽，但「肉體斂財」、「賣淫小模」已經是人身攻擊，判陳沂須賠償30萬元並登報道歉，後來雙方和解，陳沂連續7天在臉書上對小豬道歉，但反串意味明顯，酸度破表。

▲羅志祥520發長篇懺情文，死對頭陳沂（右圖）發表個人看法。（圖／記者葉政勳攝、陳沂臉書）
▲羅志祥（左圖）、陳沂曾經對簿公堂，陳沂被告妨害名譽敗訴。（圖／記者葉政勳攝、陳沂臉書）
幫死對頭鄭家純取綽號　用語不堪入目

陳沂2021年指鄭家純控訴遭性騷擾是炒新聞，斷言她未來將投身政治，一切作為都是有目的性，而鄭家純出寫真集也被陳沂嘲諷「吃女權自助餐」、「整天發像色情圖片取悅噁男粉絲，卻罵搭訕噁男是什麼操作？」並用不雅字眼形容女方私密處，雙姝為此開直播互槓，鄭家純主張連日被陳沂於臉書標註深受困擾，陳沂不滿對方「奪命連環Call」騷擾，還公開她的私人手機號碼，控告鄭家純違反《個資法》，鄭家純因此被判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

▲雞排妹（左圖）大動作指控遭人性騷擾，陳沂認為另有目的。（圖／雞排妹、陳沂臉書）
▲鄭家純（左圖）3年前大動作指控遭翁立友性騷擾，陳沂認為另有目的。（圖／翻攝自鄭家純、陳沂臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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