2024上半年桃花運排行曝！這星座自斷桃花　唐綺陽：讓人不敢靠近

陳沂遭痛毆疑預謀犯案！兇手確認身分求合照　突動手不是認錯人

▲陳沂過去分享分享醫美時雙眼瘀青照，被嘲笑是否被尋仇，沒想到近日成真，她在街頭被陌生男子痛毆，認為對方早有預謀。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂過去分享分享醫美時雙眼瘀青照，被嘲笑是否被尋仇，沒想到近日成真，她在街頭被陌生男子痛毆，認為對方早有預謀。（圖／陳沂臉書）

記者江芷稜／綜合報導

熱愛評論時事的網紅陳沂昨（5）日遭陌生男子揮拳痛毆，造成耳朵、臉部受傷，該男辯稱酒後失控，誤認她是讓自己受傷過的「網婆」才憤而施暴，被依傷害罪移送法辦，最後以5萬元交保。不過，陳沂回覆《NOWnews今日新聞》，透露該男動手前曾詢問確認陳沂身分，還要求合照，卻無故對她施暴，絕非一時認錯人，而是事先預謀已久。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳沂不解陳斯亞所謂的霸凌。（圖 / 陳斯亞臉書）
▲陳沂在網路上評論時事聞名。（圖 / 陳沂臉書）
陳沂直率發言，經常在網路上惹議，得罪了不少人和馮語婷日前隔空交火，才被美女律師李怡貞警告「小心惹到大白鯊」，在Toyz遭超哥痛毆後，她也在直播時神預言「難道下一個是我」。面對外界的關心，陳沂事後在臉書發文表示：「謝謝大家關心，我不好，很害怕。我不是第一個，更不會是最後一個被暴力對待的受害者」，將開記者會一次說清楚。

▲陳沂進行眼部醫美。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂過去進行眼部醫美瘀青，被網友戲稱是挨揍。（圖／陳沂臉書）
根據監視器影片顯示，陳沂昨晚行經台北市長安東路二段時，突有一名酒醉男子靠近，詢問她是否是陳沂，確認身分後要求合照，沒想到話才剛說完，卻突然出手痛毆她4拳，還好陳沂反應得快，趕快逃到附近的消防局報警，加上旁人幫忙阻止惡行，讓她沒有受到太大傷害，陳沂接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示完全不相信對方認錯人，畢竟對方先說出她名字求合照，極有可能預謀犯案。

▲網紅陳沂昨天下午在台北市松山區路邊，遇到一名男子搭訕還禮貌性點頭，下秒遭到猛毆。（圖/翻攝畫面）
▲陳沂（紅圈處）遇襲監視器畫面曝光。（圖／翻攝自畫面）
不過，陳沂過去樹敵無數，與吳宗憲、羅志祥、雞排妹都有過節，最近又跟網紅馮語婷、雪碧吵架，要找出案件幕後主使人實屬不易。不過綜藝天王吳宗憲對此沒有落井下石，坦言有看到報導，認為應該是誤傷；與她打官司敗訴的鄭家純則回應：「譴責暴力。請她好好休息，早日康復。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「網紅陳沂遭痛毆」相關新聞。

陳沂爸媽皆議員！台北大學法律系畢業　罵羅志祥肉體斂財一夕暴紅

陳沂當街遭痛毆！冤家吳宗憲「感覺就是誤傷」　鄭家純：譴責暴力

陳沂靠爭議撈錢！3大宿敵名單曝光　對吳宗憲下咒、羞辱鄭家純

陳沂遭痛毆狂踹！死對頭律師李怡貞吐492字「提醒她不要亂講話」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞