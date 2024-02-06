陳沂遭痛毆疑預謀犯案！兇手確認身分求合照　突動手不是認錯人

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據監視器影片顯示，陳沂昨晚行經台北市長安東路二段時，突有一名酒醉男子靠近，詢問她是否是陳沂，確認身分後要求合照，沒想到話才剛說完，卻突然出手痛毆她4拳，還好陳沂反應得快，趕快逃到附近的消防局報警，加上旁人幫忙阻止惡行，讓她沒有受到太大傷害，陳沂接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示完全不相信對方認錯人，畢竟對方先說出她名字求合照，極有可能預謀犯案。
不過，陳沂過去樹敵無數，與吳宗憲、羅志祥、雞排妹都有過節，最近又跟網紅馮語婷、雪碧吵架，要找出案件幕後主使人實屬不易。不過綜藝天王吳宗憲對此沒有落井下石，坦言有看到報導，認為應該是誤傷；與她打官司敗訴的鄭家純則回應：「譴責暴力。請她好好休息，早日康復。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「網紅陳沂遭痛毆」相關新聞。