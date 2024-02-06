陳沂爸媽皆議員！台北大學法律系畢業 罵羅志祥肉體斂財一夕暴紅
39歲的爭議型網紅陳沂，昨（５）日在街頭遭痛毆，成為熱門話題，卻不令人意外，因她經常在網路上評論時事、針貶名人，大砲性格引起熱議。其實陳沂的家世背景不俗，父親陳俊源、母親陳雪芬過去都是台北市議員，她也是國立臺北大學法律學系財經法學組的高材生，卻因負面言論惹議，與羅志祥、鄭家純（雞排妹）打官司，靠著網路評論累積高知名度，成立「快樂冠軍」公司，在網路上團購商品，光是業配收入每月推估高達百萬元台幣，她對投資理財也有一套，趁疫情間在日本購買房地產，砸千萬元買下東京澀谷店面出租，接著又花300萬元買下池袋小套房，開心樂當包租婆，每月都有穩定的11萬台幣的租金收入，不當律師照樣荷包滿滿。
記者江芷稜／綜合報導
陳沂畢業後不想考律師，想過自由自在的生活，本來擔任活動主持人，每個月也有40萬元收入，卻和亞洲舞王羅志祥打官司暴紅，她2015年在臉書上痛批對方「三拍五抱根本就是用肉體來斂財，『亞洲空幹王』祥祥這種行徑跟賣淫小模有什麼兩樣？」被經紀公司提告，一審判賠30萬元且須登報道歉，後來雙方和解，陳沂在臉書連續7天向羅志祥道歉，才讓事件落幕。
而後她又批評吳宗憲遲到、不敬業，儘管最後迫於壓力道歉，卻不斷槓上綜藝天王，自稱在演藝圈遭到吳宗憲封殺，屢屢對他落井下石，放話「我存在的意義，就是讓欺負過我的人痛苦」。吳宗憲對此表示同情，「她已經夠可憐了，很悲傷的一個人」；常被陳沂提及的羅志祥不願談到她，因為「她不值得被拿出來討論」。
陳沂最近的死對頭則是鄭家純（雞排妹），對方爆發翁立友性騷擾事件時，陳沂砲轟炒新聞，兩人好友反目成仇，在網路上自曝不堪被騷擾，彼此公布對方電話號碼，互告違反《個資法》，導致鄭家純被判刑4個月，雙方結下樑子，從此官司不斷。不過，這次陳沂挨揍，鄭家純沒有拍手叫好，低調表示譴責暴力，祝福她早日康復。
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