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陳沂爸媽皆議員！台北大學法律系畢業　罵羅志祥肉體斂財一夕暴紅

▲陳沂畢業於法律系，對於打官司相當有一套，即使與羅志祥、雞排妹鄭家純互告也不害怕。（圖／翻攝自陳沂FB）
▲陳沂畢業於法律系，對於打官司相當有一套，即使與羅志祥、雞排妹鄭家純互告也不害怕。（圖／翻攝自陳沂FB）

記者江芷稜／綜合報導

39歲的爭議型網紅陳沂，昨（５）日在街頭遭痛毆，成為熱門話題，卻不令人意外，因她經常在網路上評論時事、針貶名人，大砲性格引起熱議。其實陳沂的家世背景不俗，父親陳俊源母親陳雪芬過去都是台北市議員她也是國立臺北大學法律學系財經法學組的高材生，卻因負面言論惹議，與羅志祥、鄭家純（雞排妹）打官司，靠著網路評論累積高知名度，成立「快樂冠軍」公司，在網路上團購商品，光是業配收入每月推估高達百萬元台幣，她對投資理財也有一套，趁疫情間在日本購買房地產，砸千萬元買下東京澀谷店面出租，接著又花300萬元買下池袋小套房，開心樂當包租婆，每月都有穩定的11萬台幣的租金收入，不當律師照樣荷包滿滿。

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▲網紅流量至上，陳沂靠著爭議評論賣商品，每個月營業額破上百萬。（圖／翻攝自陳沂FB）
▲網紅流量至上，陳沂靠著爭議評論賣商品，每個月營業額破上百萬。（圖／翻攝自陳沂FB）
陳沂畢業後不想考律師，想過自由自在的生活，本來擔任活動主持人，每個月也有40萬元收入，卻和亞洲舞王羅志祥打官司暴紅，她2015年在臉書上痛批對方「三拍五抱根本就是用肉體來斂財，『亞洲空幹王』祥祥這種行徑跟賣淫小模有什麼兩樣？」被經紀公司提告，一審判賠30萬元且須登報道歉，後來雙方和解，陳沂在臉書連續7天向羅志祥道歉，才讓事件落幕。

▲ 羅志祥在高雄巨蛋唱跨年。（圖／寬宏藝術提供）
▲ 羅志祥曾被陳沂嘲笑是「空幹王」，最後和解收場。（圖／寬宏藝術提供）
而後她又批評吳宗憲遲到、不敬業，儘管最後迫於壓力道歉，卻不斷槓上綜藝天王，自稱在演藝圈遭到吳宗憲封殺，屢屢對他落井下石，放話「我存在的意義，就是讓欺負過我的人痛苦」。吳宗憲對此表示同情，「她已經夠可憐了，很悲傷的一個人」；常被陳沂提及的羅志祥不願談到她，因為「她不值得被拿出來討論」。

▲對於陳沂遭當街痛毆，昔日與她有過節的吳宗憲發聲了。（圖／NowNews資料照）
▲陳沂曾上過吳宗憲節目，事後指控他不敬業。（圖／NowNews資料照）
▲外傳民進黨徵召雞排妹鄭家純參選立委引發爭議，黨內高層透露三原則覓才。（圖 / 翻攝自鄭家純臉書）
▲鄭家純對於陳沂被痛毆不落井下石，希望她早日康復。（圖 / 翻攝自鄭家純臉書）
陳沂最近的死對頭則是鄭家純（雞排妹），對方爆發翁立友性騷擾事件時，陳沂砲轟炒新聞，兩人好友反目成仇，在網路上自曝不堪被騷擾，彼此公布對方電話號碼，互告違反《個資法》，導致鄭家純被判刑4個月，雙方結下樑子，從此官司不斷。不過，這次陳沂挨揍，鄭家純沒有拍手叫好，低調表示譴責暴力，祝福她早日康復。

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