瘦肉精風波官員回應一次看！中央一面倒救台糖　中市府堅持有驗出

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台糖總經理陳立人於4日出面說明，除了中央畜產會檢驗全部未檢出瘦肉精，台糖也對於豬隻飼養期間所使用的飼料及將其他肉品包含中排肉以及這一次驗出瘦肉精的同批商品都送驗，也都零檢出，他強調台糖絕不會購買使用瘦肉精，請消費者安心。
台糖董事長也為自家產品背書，也強調沒有使用西布特羅，坦言在等待檢驗的過程中，心情相當煎熬，並以董事長的身分，向國人同胞保證台糖豬肉的安全性，台糖養豬超過70載，都依照規定送驗，未曾檢出違規。
衛福部次長王必勝更拋出5大疑點戰台中市府，目前各種檢驗紛紛出爐，從同批檢體、加強抽驗檢體，分別由食藥署、SGS、其他縣市政府檢驗，超過60件檢體都未檢出任何瘦肉精，目前就台中市政府食安處那一包肉有驗出，是否該趕緊審視實驗室事件的可能性？標準品混合時是否有污染的風險？直言加上家大業大，完全沒有動機違法去使用瘦肉精來自砸招牌，加上進口豬肉仍是進行100%逐批檢驗，皆未驗出任何瘦肉精，認為「台糖豬肉混進口肉」的說法是無稽之談。
經濟部長王美花也親上火線回應，指出此事除了需要透過科學釐清外，更重要的是絕不能讓台灣豬產業受到影響。再者，西布特羅是特殊產品且極為昂貴，台灣絕對禁用添加在飼料裡，即使在國外，也都是添加萊劑而非西布特羅，在國內僅實驗室會使用西布特羅且量少，盼台糖得到澄清，豬肉產業不受衝擊，持續發展良好。
面對中央高層官員為台糖背書，台中市府昨（5）日大陣仗開記者會捍衛立場，秀出圖表和數據，捍衛立場，強調既然有驗出，就必須即時公告，台中市食安處處長傅瓊慧指出，食安處前後共進行三次檢驗，每次都分別依公告及建議檢驗方法，得出數據，6次結果都有驗出西布特羅「一分證據說一分話」，並表示已收到廠商申請複驗，將在3天內複驗，最快4天後會有結果，除了台中市食安處、衛福部食藥署之外，第三方公正人士也將參與檢驗過程。