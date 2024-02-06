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買刮刮樂中0元「突然回本15倍」！隱藏規則曝光　外行丟掉虧大了

▲農曆春節連假將在週四（8）日登場，不少人免不了到彩券行買刮刮樂、大樂透來拼搏運氣。（圖／記者林調遜攝）
▲農曆春節連假將在週四（8）日登場，不少人免不了到彩券行買刮刮樂、大樂透來拼搏運氣。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

農曆春節連假將在週四（8）日登場，不少人除了返鄉過年跟家人團聚以外，免不了到彩券行買刮刮樂、大樂透來拼搏運氣！不過有在玩刮刮樂的民眾可就要注意了，由於刮刮樂的遊戲規則眾多，有時候很多人漏看或者不知道自己中獎，就把槓龜的刮刮樂丟在彩券行就離去，但其實這樣可就虧大了！近日有網友分享自己玩一款刮刮樂，明明什麼號碼都沒中，但獎金卻突然從0元爆衝到3000元，瞬間回本15倍，讓他相當高興。

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一名網友在臉書社團「我愛刮刮樂，刮刮卡作公益」貼文指出「發了啦！」只見他貼出的照片，玩得是一款200元名為「恭喜發財」的刮刮樂，遊戲規則是只要對中幸運號碼就能得到其獎金，結果男子刮出幸運號碼為「31、28、20」，往下刮開之後卻發現都沒有號碼對中。

▲網友分享自己玩刮刮樂幸運數字全部沒對中，不過因為該款刮刮樂有別的玩法，結果這張實際上是中3000元！（圖/我愛刮刮卡刮刮樂做公益）
▲網友分享自己玩刮刮樂幸運數字全部沒對中，不過因為該款刮刮樂有別的玩法，結果這張實際上是中3000元！（圖/我愛刮刮卡刮刮樂作公益）
不過再仔細看刮刮樂最下面的遊戲規則，除了要對中號碼外，還有另外一種玩法，就是在對獎區如果刮出一個「發」字的話，就可以獲得對獎區所有號碼的獎金！男子該款刮刮樂底下的號碼一共有10個（部分沒有刮出），而每個號碼底下都是300元，等於花了200元直接中3000元，回本高達15倍！貼文曝光之後，不少網友也紛紛回應「哇！恭喜耶」、「一開始還想說沒中怎麼發了！原來有別的規則！刮刮樂真的要認真看，不然真是虧大了」。

事實上，台彩每年都有這種類似的刮刮樂出現，通常都是放在200元至300元的刮刮樂中，過去也有人買了一張100元的刮刮樂，屬於賓果遊戲，必須要連線才會有錢，結果刮了號碼之後發現只有四個角對中號碼以為槓龜，拿去核對條碼之後才發現自己中了1萬元，因為「對中四角」是第二大獎一萬元，讓該名網友又驚又喜。

▲過去也有網友分享過，以為自己賓果沒中獎，沒想到其實中的是第二大獎。（圖/爆廢公社臉書）
▲過去也有網友分享過，以為自己賓果沒中獎，沒想到其實中的是第二大獎。（圖/爆廢公社臉書）
而《NOWnews》記者也教授兩招讓民眾參考，不會錯過「中獎機會」的方法，第一個是下載台彩APP，內建有提供QR Code掃碼的對獎功能，每一張刮刮樂都會有一個QR Code，在刮刮樂玩完之後，不論是否中獎，都應該要用APP掃過確認過；第二則是玩完的刮刮樂大致算好中獎多少之後，拿去櫃台一張一張掃過確認，如果獎金數字不對，就立刻提出！不要再用「肉眼」看完覺得沒中就丟掉或者離開彩券行喔！要是真的中獎那可就虧大了。

▲民眾如果怕錯過中獎刮刮樂，可以下載台彩APP，內建提供掃碼對獎程式，在刮刮樂刮完之後可以掃描QR Code重複確認是否中獎。（圖/記者張嘉哲攝）
▲民眾如果怕錯過中獎刮刮樂，可以下載台彩APP，內建提供掃碼對獎程式，在刮刮樂刮完之後可以掃描QR Code重複確認是否中獎。（圖/記者張嘉哲攝）

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