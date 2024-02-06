熱門就業科系出爐！台大電機、台大資工、政大法律　這所私校第3

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其中，數學學類排名第1的台大數學系，在百大熱門科系總排名第312名，相較排名第297名的中原資工系在資工學類排名僅為第9名。總榜排名370名為物理學類第1名的台大物理系，在電機學類只贏過該學類排名第8、總榜排名434名的中原電機系。
趨勢1：好就業 選系不選校
大學問觀察熱門就業科系，發現高中生有選系不選校的趨勢，在2024百大熱門科系7大熱門學群中，資訊學群新入榜，退出熱門學群的則是遊憩與運動學群；而藝術學群和大眾傳播學群雖仍在熱門學群榜內，但入榜科系減少。
至於就業較佳的國考、證照科系多的醫藥衛生和法政學群則首次入榜科系增加，包括排名第42名台北大學法律系、第56名成大法律和第28名中國醫中醫和第48名北醫藥學等，都是首次擠進百大。
若以法律類排名來看，前10名依序是政大、台大、東吳大學、中興大學、台北大學、成大、輔大、中正大學、高雄大學、東海大學。
趨勢2：私校前段班 受惠私校學費補助政策
大學問表示，在熱門學類裡，包括資工、電機和法律名列前茅的學系，仍以頂大校系為主，但是受惠於今年2月私校學費補助35,000元政策上路，老牌私校的就業熱門科系也擠進同類科系領先群當中，資工類包括中原資工系、逢甲資工系、淡江資工系、輔大資工系。
電機類則有中原電機系、淡江電機系、輔大電機系擠入同類前15名；法律類除了同類排名第3名的東吳法律之外，還有輔大法律、東海法律都進入前10名。
大學問認為，學費補助政策對於帶動選系不選校的趨勢，逐漸發揮效益。
趨勢3：科大僅有國立科大獨撐大局
大學問觀察到，在技高學生減少，加上普高學生對於科大認知不多的影響下，科技大學熱門就業科系的入榜表現，也不如普通大學。台科大資工仍為資工類第3名，超越成大資工、清大資工和陽明交大資工，但是以技術就業導向領先的科大，在電機、資工科系，僅有台科大、北科大、勤益、中科大進入熱門科系當中。