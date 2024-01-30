百大熱門科系出爐！台大藥學系第5、嘉南藥學系第4　長年榜首是它

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大學問表示，從「2024百大熱門科系排行榜」中，發現今年高中最關注的熱門科系有5大趨勢，在學測放榜前，提供給考生和家長作為選填志願的參考。
趨勢1 值得關注的大學：台大、成大、輔大
大學問指出，百大熱門科系入榜最多的大學第1、2名仍為南北兩所頂大—台大與成大，但是入榜科系卻同步增加，台大從8系增加為12系，成大從7系成長為8系，入榜6系為第4名的輔大，今年全校科系排名全面攀升，反映出其112學年分發率100%的結果。
另外入榜7系的台藝大和入榜5系的台師大和政大，入榜系數與去年相同，但入榜的科系有些許異動，今年第78名台師大美術系和第87名台藝大工藝設計學系為首次入榜；政大韓文系從第71名攀升到今年第54名，為外語學群唯一進入百大的科系，由此可見因為韓流想學韓語的熱度不減。
趨勢2 值得關注的學群：醫藥衛生、建築與設計、社會心理、法政、資訊
大學問表示，大學18群當中，入榜最多科系的學群，分別為建築與設計學群21系、醫藥衛生學群18系、社會與心理學群14系及法政學群11系。最熱門兩大學群，仍為醫藥衛生和建築與設計兩大學群，同時其入榜系數，前者從18系增為21系，後者則從17系略增為18系。
同樣是國考證照科系，醫藥衛生學群入榜的科系有所變化，其中藥學系排名往前之外，包括新入榜科系第48名北醫藥學系及第98名陽明交大藥學系，但是，護理系排名卻普遍滑落，長庚科大護理系從去年第7名跌落第40名，已經是護理系表現最佳了，藥學系則拜藥劑師除了醫院外，藥妝店藥師人力需求，帶動藥學系報考熱潮。
趨勢3 值得關注的招牌科系：東吳法律、中國醫中醫、輔大織品、東海建築
大學問表示，除了頂大之外，由於私立大學學費補助新政策上路，加上108課綱促使學生強化性向探索能力培養等因素，老牌私立大學招牌科系吸引力逐漸穩固。除了國內眾多法界菁英母校的東吳法律系維持第25名外，另外，包括第28名中國醫中醫、第74名輔大織品和第93名東海建築都是首次入榜。
大學問認為，畢竟累積數十年校外的業界資源，對於未來就業的影響力不容小覷，當然，科大招牌藥學系，號稱全台藥局老闆最多的大仁藥學排名往上挺進第35名，這是科大排名普遍退步之際，唯一進步的私立科大科系。
趨勢4 值得關注的資通訊與獸醫：嘉大獸醫、台大獸醫
資通訊相關科系雖然占比超過全台大學科系20％，選擇性多，但目前國家人力需求高度關注資通訊產業，因此資通訊科系除了去年已在百名內的台大資工、台大電機、中央資工、台科大資工、成大資工之外，今年還多了第一次進榜第85名的清大資工，大多數電資科系的排名普遍提升。
大學問提到，少子化帶動的寵物熱潮，今年國內僅有的4所獸醫學系通通入榜，除了年年入榜的中興獸醫和屏科大獸醫外，第51名台大獸醫和第84名嘉大獸醫皆是新入榜科系。
趨勢5 選填志願先公後私先普大後科大 風向明顯
大學問指出，去年科技大學有18系入榜，今年僅剩12系，科大龍頭台科大資工系，也從去年第41名退步為68名，除了統測人數減少外，另外高中生透過四技申請管道進入科大的人數也減少。若從就業考量來看，不少科大包括土木、環境工程相關系所，以及醫藥衛生科系等出路非常多元，可以納入考慮。
另外，私校退場潮、分發率不佳，以及公立大學錄取率增加，百大排名中公立高達73系，私校僅有27系，私校入榜比去年減少2系，加上高中老師鼓勵學生選填志願以公立為優先，公立學校排名多為進步。大學問認為，私校學費補助上路，縮短公私立大學學費差距，學生選填志願影響將有待觀察。