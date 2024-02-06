張善政發「龍來桃喜」春聯！遭質疑諧音不吉利 2016年他就發過了
農曆春節即將到來，各縣市首長也紛紛發放龍年的應景吉祥話春聯，供民眾取用貼在家門口。不過由桃園市長張善政發放的「龍來桃喜」春聯，卻被議員及民眾認為「桃喜」諧音很像台語「討死」、「毒死」，認為不吉利。話題引發討論後，更有人找出2016年，其實桃園市就已經有「桃喜」春聯出現。
記者潘毅／綜合報導
桃園市議員于北辰、黃瓊慧昨（5）日在臉書上分別發文，認為桃園市長鄭文燦在龍年發放的「龍來桃喜」春聯，諧音相當不吉利，于北辰更爆料，有里長向他表示「龍來桃喜」的春聯被長輩們退貨，因為「桃喜」有點像台語的「討死」或是「毒死」，字面上是喜氣的，但唸起來就是怪。
不少網友看完後也紛紛回應：「用這四個字貼在門上，聽到路人用台語唸出來，心裡應該不太舒服」、「確實諧音上非常奇怪，而且長輩會覺得很不舒服」、「長輩看完真的面露難色」。
事件持續發酵，對此桃園市政府新聞處長羅楚東也回應：「如果說連討喜都不吉利的話，那未來討喜兩個字，可能也都不能再用」，心裡覺得桃園是討人喜歡的，看起來就是討喜，至於有個別人士不抱持這種想法，市府也予以尊重。
此外也有民眾發現，在2016年2月3日時，時任桃園市長鄭文燦現身民進黨中常會，就曾拿出過「桃喜滿園」的春聯，與總統蔡英文合照，當時也印製了100萬份春聯「金猴獻桃」及「桃喜滿園」的春聯，同樣都使用了「桃喜」兩字，卻因政黨色彩出現輿論差異，也讓不少網友傻眼：「顏色對了就沒事」。