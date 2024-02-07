過年墾丁訂房15年最慘！高房價鬆動 評價8.9分飯店初一殺破半價
過往的國旅勝地「國境之南」墾丁春節連假訂房率不到7成，創下15年來最慘紀錄。網友直指墾丁房價太貴，「一堆盤子價」，對訂房率不到7成不感意外。不過，今（7）春節連假前一天，墾丁高房價也鬆動了，訂房網上評價8.9分（滿分10分）的「承億文旅墾丁雅客小半島」原價每晚近1萬3000元，現在初一直接下殺56折，1晚只要7191元。單晚破1.5萬元民宿也下殺33折，初一住一晚只要5192元。
記者徐銘穗/綜合報導
2024過年，墾丁迎來15年來最慘春節訂房率，不少人認為房價太高是原因之一。墾丁過年期間房價有多貴？《NOWnews今日新聞》今（7）早9點實際上Agoda訂房網，查詢「墾丁國家公園」春節最熱的初一至初二（10~11）訂房，發現仍有59間住宿有空房，但因明天（8）就是連假第一天，房價已出現鬆動。
網站評價8.6顆星、一晚房價原價破2萬元的「夏都沙灘酒店」雙人房，現在搜尋，初一至初二住宿一晚只要1萬5000多元。而評價8.9顆星的「承億文旅墾丁雅客小半島」雙人房原價每晚近1萬3000元，現在直接下殺56折，只要7191元。
另外，在Booking.com上，同樣搜尋初一至初二「墾丁」訂房，截至今（7）上午9時許，仍有122間住宿，同樣因是春節連假前一天，出現優惠房價，評價8.9分的「南方太陽民宿北館」，原價1萬5593元的雙人房型，現在初一住宿一晚只要5192元，約下殺33折。
雖然開了28年的「墾丁麥當勞」去（2023）年10月停業，退出墾丁大街主戰場，讓人感嘆時代的眼淚。不過，溫暖舒適的墾丁風光明媚、步調優閒，還有超美的白色沙灘、熱鬧夜市，豐富水上活動不能錯過。
來墾丁也可順道到屏東最新熱門景點「車城福安宮」、「林後四林平地森林園區」遊玩，前者在2023年前11月創下450萬餘人造訪記錄，堪稱屏東最強景點王。