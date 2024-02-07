羅生門？食藥署複驗檢出瘦肉精　農業部：台糖豬場皆未檢出

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農業部也召開記者會公布「台糖肉豬場擴大清查結果」，杜文珍說明，昨（6）日檢測結果出爐，台糖所有在養肉豬場的豬隻毛髮、血清和飼料皆未檢出乙型受體素。此外，農業部也提高全國肉品市場豬隻，檢驗結果皆未檢出乙型受體素。因此2月3日至6日間農業部累計已完成298件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素。
農業部畜牧斯代理司長江文全表示，針對同批肉品的檢測，農業部、衛福部和台糖公司皆再次檢送與台中市食安處所檢測的台糖公司同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝之相同批次肉品樣本進行檢驗，農業部送驗4件同批肉品樣本、衛福部送驗2件，台糖公司自行送驗SGS 1件，總計7件皆未檢出乙型受體素。
江文全也說，有鑑於豬肉為國人重要之民生消費必需品，為確保消費者食肉安全，農曆年前提高5倍肉品市場檢驗量，對全國20處肉品市場採樣檢驗，目前已有8處檢驗結果昨日出爐，豬隻毛髮80件樣本皆未檢出乙型受體素。
此外，農業部提到，日前也已公佈，回溯台糖公司來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮、飼料，以及同批肉品、業者自送肉品等檢體均未檢出乙型受體素，加上今日公布之台糖其他在養肉豬場和飼料廠樣本，以及肉品市場檢測結果，累計至今日已達298件送驗樣本皆未檢出乙型受體素。
農業部說明，國內未核准西布特羅（Cimbuterol）為動物用藥品，該成分於國內主要作為實驗室檢驗乙型受體素標準品之一，且國內迄今抽驗畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料和同批肉品樣本結果，皆未曾檢出，研判台中市衛生單位檢出微量西布特羅的該包台糖公司梅花豬肉片屬於單一個案非系統性事件，至於該單一個案可能發生原因，農業部將持續與衛福部會同專家及相關單位共同釐清。
農業部強調，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端監測，共同守護國人食肉安全及權益。
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