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台糖豬驗出瘦肉精！消基會：「雙認證受質疑」籲盡快「溯源」防堵

▲台糖豬肉複驗結果出爐，台中市府檢出瘦肉精0.002ppm、衛福部食藥署驗出「西布特羅Cimbuterol」0.001ppm。消基會董事長吳榮達認「雙認證」受質疑，建議「溯源」防堵。（圖／消基會提供）
▲台糖豬肉複驗結果出爐，台中市府檢出瘦肉精0.002ppm、衛福部食藥署驗出「西布特羅Cimbuterol」0.001ppm。消基會董事長吳榮達認「雙認證」受質疑，建議「溯源」防堵。（圖／消基會提供）

記者蕭涵云/台北報導

標榜台灣豬也難放心！台糖豬肉片今（7）日上午複驗結果出爐，台中市府確認檢出瘦肉精0.002ppm、衛福部食藥署則驗出「西布特羅Cimbuterol」0.001ppm。對此，消基會董事長吳榮達接受《NOWnews今日新聞》記者電訪，認為「原本國人對台糖豬肉很有信心，現在看來『雙認證』一夕之間受到質疑」。由於中央主管機關都已查驗兩三天，現在既然確認檢驗沒錯，他建議「應該盡快『溯源』！沒找到來源就不能防堵」。

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食安風暴再起，即使標榜台灣豬也不能放心購買了嗎？向來標榜台灣優良農產品標章「CAS認證」的台糖豬肉，生產具有「產銷履歷」規格的冷鮮豬肉，意謂著至少通過三道獸醫師藥物殘留品管檢驗（飼料、豬隻、屠肉），如今爆發驗出「瘦肉精」風波。

▲北市衛生局抽驗台糖豬肉。（圖／北市衛生局提供）
▲擁有雙認證的台糖豬肉，安心豚梅花冷凍肉片陷「瘦肉精」風暴，圖為北市衛生局抽驗。（圖／北市衛生局提供）
1月15日台中市政府抽驗市售肉品動物用藥殘留，於國防部福利事業管理處所屬台中福利站，所販售的台糖安心豚梅花冷凍肉片（批號：2024／6／10、追溯號碼23121150490-52513）中，六次驗出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。但是中央檢驗卻是零檢出。

事實上，「西布特羅」與國人聞之色變的「萊克多巴胺」，同屬「乙型受體素」的瘦肉精。且依照台灣食安法規「不得使用瘦肉精」，因此台中市政府已要求販售該批肉品的業者立即下架停售。

▲北市衛生局抽驗國產台糖安心豚梅花豬。(圖／北市衛生局提供)
▲台糖豬肉片複驗結果出爐，台中市府確認檢出瘦肉精0.002ppm、衛福部食藥署則驗出「西布特羅Cimbuterol」0.001ppm。（圖／北市衛生局提供）
今日上午再度公布台糖豬肉片複驗結果，台中市府確認檢出瘦肉精0.002ppm、衛福部食藥署則驗出「西布特羅Cimbuterol」0.001ppm，廣大消費者再度面臨食安風暴。

早在2月初消基會便呼籲政府認證和檢驗制度應立即補漏，今消基會董事長吳榮達接受《NOWnews今日新聞》記者電訪，認為「原本國人對台糖豬肉很有信心，現在看來『雙認證』一夕之間受到質疑」。他表示，由於中央主管機關都已查驗兩三天，「卻都還沒找到來源」；現在既然證實檢驗沒錯，「我們應該盡快『溯源』，到底出了什麼問題？必須非得找到來源不可，沒找到就不能防堵」。

▲吳榮達發現，「沒有完善的退費機制」最為嚴重，研判原因應是漫遊eSIM只能上網，沒有附電話號碼，所以也就不需要被規管。（圖／消基會提供）
▲消基會董事長吳榮達接受《NOWnews今日新聞》記者電訪，建議政府盡快「溯源」防堵，並重新檢討食品認證制度。（圖／消基會提供）
對於日前記者會上提及「該肉品送民間SGS實驗室無檢出」，等同受全台最大測試、檢驗、驗證第三方公正服務的SGS背書。但吳榮達也特別提醒，其實SGS就是在查驗那一剎那，達到實際有效性的效果；直言單次查驗「當時給出SGS，不代表該品牌肉品完全沒問題」。

消基會董事長吳榮達認為，認為「原本國人對台糖豬肉很有信心，現在看來『雙認證』一夕之間受到質疑」。坦言雖然CAS檢驗密度已屬較高，但經過此事件，他建議CAS認證標章的制度應重新檢討，不只應該加強檢驗次數，更應「不定期抽驗」；而且抽驗方式也可能要做檢討，不只產品本身需受查驗，應該延伸至飼料、產品工廠、加工工廠都符合規範，才能發出合格標章」。


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