台糖豬驗出瘦肉精！消基會：「雙認證受質疑」籲盡快「溯源」防堵

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1月15日台中市政府抽驗市售肉品動物用藥殘留，於國防部福利事業管理處所屬台中福利站，所販售的台糖安心豚梅花冷凍肉片（批號：2024／6／10、追溯號碼23121150490-52513）中，六次驗出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。但是中央檢驗卻是零檢出。
事實上，「西布特羅」與國人聞之色變的「萊克多巴胺」，同屬「乙型受體素」的瘦肉精。且依照台灣食安法規「不得使用瘦肉精」，因此台中市政府已要求販售該批肉品的業者立即下架停售。
今日上午再度公布台糖豬肉片複驗結果，台中市府確認檢出瘦肉精0.002ppm、衛福部食藥署則驗出「西布特羅Cimbuterol」0.001ppm，廣大消費者再度面臨食安風暴。
早在2月初消基會便呼籲政府認證和檢驗制度應立即補漏，今消基會董事長吳榮達接受《NOWnews今日新聞》記者電訪，認為「原本國人對台糖豬肉很有信心，現在看來『雙認證』一夕之間受到質疑」。他表示，由於中央主管機關都已查驗兩三天，「卻都還沒找到來源」；現在既然證實檢驗沒錯，「我們應該盡快『溯源』，到底出了什麼問題？必須非得找到來源不可，沒找到就不能防堵」。
對於日前記者會上提及「該肉品送民間SGS實驗室無檢出」，等同受全台最大測試、檢驗、驗證第三方公正服務的SGS背書。但吳榮達也特別提醒，其實SGS就是在查驗那一剎那，達到實際有效性的效果；直言單次查驗「當時給出SGS，不代表該品牌肉品完全沒問題」。
消基會董事長吳榮達認為，認為「原本國人對台糖豬肉很有信心，現在看來『雙認證』一夕之間受到質疑」。坦言雖然CAS檢驗密度已屬較高，但經過此事件，他建議CAS認證標章的制度應重新檢討，不只應該加強檢驗次數，更應「不定期抽驗」；而且抽驗方式也可能要做檢討，不只產品本身需受查驗，應該延伸至飼料、產品工廠、加工工廠都符合規範，才能發出合格標章」。
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