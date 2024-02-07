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神隱！食藥署複驗出瘦肉精　王必勝關機了

▲針對台糖梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅，先前中央、地方檢驗結果不同調，衛福部次長王必勝數度質疑中市府。（圖／記者許若茵攝，2022.12.21）
▲針對台糖梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅，先前中央、地方檢驗結果不同調，衛福部次長王必勝數度質疑中市府。（圖／記者許若茵攝，2022.12.21）

記者許若茵／台北報導

針對台糖梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅，先前中央、地方檢驗結果不同調，衛福部次長王必勝數度質疑中市府。今（7）日食藥署長吳秀梅說明檢驗結果，清晨確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm，然記者致電王必勝，王必勝卻關機了。

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台中市府驗出台糖冷凍梅花豬肉片含有「西布特羅」瘦肉精0.002ppm，且強調共6次檢驗「全有驗出」，然而，中央畜產會、食藥署、彰化縣政府、台糖委託民間SGS等單位檢驗結果皆「未檢出」，使得整起風暴變成羅生門。

王必勝更在臉書發文，提及「我們在第一時間提醒台中市政府要審慎處理，不要急著公佈，是基於台中告知的資訊，檢驗值已接近極限值，且西布特羅極為罕見」、「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者」等。

今吳秀梅說明，5日下午6時30分收到台中食安處專人送達的梅花肉片剩餘檢體，旋即以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)」檢驗21項乙型受體素，於今日清晨確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm。

然而記者詢問王必勝回應，王必勝關機，目前仍未取得聯繫。

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