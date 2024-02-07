台糖豬肉陷風暴！什麼是「瘦肉精」西布特羅　檢驗標準、危害一覽

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畜牧業俗稱的「瘦肉精」為「乙型受體素」的一種，添加於動物飼料中，可以促進蛋白質合成，使脂肪轉化與分解加速，藉以增加家畜家禽等動物的瘦肉比例。現較常聽到的「萊克多巴胺（Ractopamine）」、「西布特羅（Cimbuterol）」等都是「瘦肉精」的一種。
📌「瘦肉精」危害
瘦肉精經動物吸收代謝後，仍容易蓄積殘留於內臟如豬肝、豬肺等處，即時煮熟後還是有風險。「萊克多巴胺」攝取過量將有心悸、血壓升高等問題，而「西布特羅」攝取過量，則有可能導致心跳變快、血管擴張；若瘦肉精中毒還可能會出現噁心、頭暈、肌肉顫抖等症狀。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海還提醒，有心血管疾病、心臟病、中風、慢性病患者等四大類疾病的患者，可能會對「瘦肉精」有比較嚴重的反應，務必要特別當心。台大獸醫學院名譽教授賴秀穗也說，「西布特羅」毒性比「萊克多巴胺」毒性高近千倍，食用過量會造成人體心臟，神經、呼吸系統的危害。
📌「瘦肉精」檢驗
「西布特羅」與國人聞之色變的「萊克多巴胺」，同屬「乙型受體素」的瘦肉精，屬農業部禁止用藥，且「乙型受體素」在2012年即已公告為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品；而依照台灣食安法規「不得使用瘦肉精」，也就是說台灣並沒有核准食用動物使用乙型受體素作為生長促進劑使用。
📌台灣「瘦肉精」標準 vs 國際「瘦肉精」標準
目前台灣禽畜產業不得使用任何「乙型受體素」，按照台灣食安法規「不得使用瘦肉精」，目前僅有針對「萊克多巴胺」進行風險評估，制定美國豬肉產品中的殘留容許量限值，肌肉、脂肪10ppb、肝40ppb、腎90ppb，此與聯合國國際食品法典委員會（CODEX）的國際標準相同。
而近期躍上新聞版面的「西布特羅」等其它乙型受體素，在肉品中皆屬「不得檢出」標準，意即即使檢出含量極低，仍舊不符合台灣現行食安規範。
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