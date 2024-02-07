神隱！食藥署複驗出瘦肉精　王必勝關機了

瘦肉精案翻車！王必勝：我沒有任何一點質疑有錯

▲近日砲火猛攻台中市政府的衛福部次長王必勝回應，「我沒有任何一點質疑是錯的」，僅1包豬肉驗出西布特羅，其他檢體都無，實在是很難解釋。（圖／記者許若茵攝，2022.07.15）
▲近日砲火猛攻台中市政府的衛福部次長王必勝回應，「我沒有任何一點質疑是錯的」，僅1包豬肉驗出西布特羅，其他檢體都無，實在是很難解釋。（圖／記者許若茵攝，2022.07.15）

記者許若茵／台北報導

台糖梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅，先前中央、地方檢驗結果不同調，今（7）日食藥署確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm，近日砲火猛攻台中市政府的衛福部次長王必勝回應，「我沒有任何一點質疑是錯的」，僅1包豬肉驗出西布特羅，其他檢體都無，實在是很難解釋，若能和中市府早點溝通一起面對更好。

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台中市府驗出台糖冷凍梅花豬肉片含有「西布特羅」瘦肉精0.002ppm，且強調共6次檢驗「全有驗出」，然而，中央畜產會、食藥署、彰化縣政府、台糖委託民間SGS等單位檢驗結果皆「未檢出」，使得整起風暴變成羅生門。

王必勝更在臉書發文，提及「我們在第一時間提醒台中市政府要審慎處理，不要急著公佈，是基於台中告知的資訊，檢驗值已接近極限值，且西布特羅極為罕見」、「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者」等。

今吳秀梅說明，5日下午6時30分收到台中食安處專人送達的梅花肉片剩餘檢體，旋即以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)」檢驗21項乙型受體素，於今日清晨確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm。

稍早王必勝手機關機，衛福部長薛瑞元稱王因私人行程已出國，後王必勝回電接受媒體聯訪時表示，他臉書的質疑沒有任何一點有錯，檢體就是那一包豬肉，驗出結果含極微量的「西布特羅」，台中檢驗22次，跟食藥署公布數值差不多，只能表示台中真的有檢驗出來。

王必勝也說，所有外圍產品，包含同批、加強抽驗均無檢出，台糖蒐集了9批同天屠宰豬肉也未驗出，全台就僅有這包豬肉驗出，也有想過會不會有汙染情形，沒辦法回溯在哪個環節檢體被汙染。

王必勝強調，這不是打臉不打臉的問題，昨天台中說要派人到食藥署一起看檢驗，他回應不需要會秉公處理，一開始他論述就是不用急著宣布，這是特殊註況，要先討論、 一起公布，不是不要公布，現在變成各說各話，僅有這包驗出要怎麼解釋、難以解釋，如果可以早點討論一起面對更好。

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