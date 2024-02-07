瘦肉精案翻車！王必勝：我沒有任何一點質疑有錯

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王必勝更在臉書發文，提及「我們在第一時間提醒台中市政府要審慎處理，不要急著公佈，是基於台中告知的資訊，檢驗值已接近極限值，且西布特羅極為罕見」、「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者」等。
今吳秀梅說明，5日下午6時30分收到台中食安處專人送達的梅花肉片剩餘檢體，旋即以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)」檢驗21項乙型受體素，於今日清晨確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm。
稍早王必勝手機關機，衛福部長薛瑞元稱王因私人行程已出國，後王必勝回電接受媒體聯訪時表示，他臉書的質疑沒有任何一點有錯，檢體就是那一包豬肉，驗出結果含極微量的「西布特羅」，台中檢驗22次，跟食藥署公布數值差不多，只能表示台中真的有檢驗出來。
王必勝也說，所有外圍產品，包含同批、加強抽驗均無檢出，台糖蒐集了9批同天屠宰豬肉也未驗出，全台就僅有這包豬肉驗出，也有想過會不會有汙染情形，沒辦法回溯在哪個環節檢體被汙染。
王必勝強調，這不是打臉不打臉的問題，昨天台中說要派人到食藥署一起看檢驗，他回應不需要會秉公處理，一開始他論述就是不用急著宣布，這是特殊註況，要先討論、 一起公布，不是不要公布，現在變成各說各話，僅有這包驗出要怎麼解釋、難以解釋，如果可以早點討論一起面對更好。