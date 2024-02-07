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周子瑜升格TWICE「年紀最小的富婆」　23歲擁有高雄1億7百萬豪宅

▲周子瑜僅23歲便購入高雄約1億7百萬的指標豪宅，是隊內年紀最小的「富婆」。（圖／轉攝自周子瑜IG、雄崗信義美術館）
▲周子瑜僅23歲便購入高雄約1億7百萬的指標豪宅，是隊內年紀最小的「富婆」。（圖／轉攝自周子瑜IG、雄崗信義美術館）

記者張芸婷／綜合報導

韓國女團TWICE出道近9年，人氣依舊居高不下，全員於2022年和經紀公司（JYP娛樂）續約後，成員紛紛發行SOLO專輯或進行小分隊活動，不過先前就爆出台灣成員周子瑜，續約後鮮少個人活動，疑似遭經紀公司冷凍，今（7）日更傳出周子瑜的堂哥出手替她維持與台灣廠商的合作機會。事實上，周子瑜這幾年累積下來的財力也不容小覷，她23歲便購入高雄約1億7百萬的指標豪宅，是團內年紀最小，但卻最富有的成員。

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▲周子瑜擁有高人氣，一舉一動備受關注。（圖／周子瑜IG）
▲周子瑜擁有高人氣，一舉一動備受關注。（圖／周子瑜IG）
據了解，去年2月周子瑜就趁著過農曆年返台時，購入高雄市農16特區的指標豪宅建案「雄崗信義美術館」，她樓層共有33樓，她購買的房子位於30樓，坪數184.03坪，內含3個車位，實登揭露總價成交1億733萬元，並且預估裝潢至少需花上千萬元，她今年初休假回台時，就曾被爆帶隊友定延、志效到該豪宅參觀、享用女王下午茶。

2021年時，外媒《Celebrity NetWorth》就曾統計過TWICE每個成員的身價，其他成員淨資產約在100萬到150萬美元（約新台幣3100萬至4700萬元）之間，而年紀最小的周子瑜淨資產卻有200萬美元（約新台幣6200萬元），成為團體內最富有的成員。

▲周子瑜家境雖富裕，但在TWICE活動期間依然努力接廣告、代言、參加公演以及拍寫真書，非常認真工作。（圖／周子瑜IG）
▲周子瑜家境雖富裕，但在TWICE活動期間依然努力接廣告、代言、參加公演以及拍寫真書，非常認真工作。（圖／周子瑜IG）
而周子瑜能有這麼高的身價，除了本身努力工作，以TWICE成員活動期間，接下許多廣告、代言、參加公演和拍寫真書之外，還要歸功於她對理財很有一套的父母。周子瑜原本家庭背景就不錯，爸媽在台灣已投資3間醫院，共177萬美元（約新台幣5500萬元），同時還經營一間咖啡廳，而周子瑜購買的豪宅，就在媽媽投資的醫美診所附近。

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