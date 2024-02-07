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台北豪宅新春首交易！桃園神秘客4.2億買信義聯勤　搶當江蕙鄰居

▲台北大安區指標豪宅「信義聯勤」1月出現2024年首筆交易，桃園隱形富豪4.2億元、單價279.4萬元買下，單價超越去年社區紀錄。（圖／翻攝元利建設官網）
▲台北大安區指標豪宅「信義聯勤」1月出現2024年首筆交易，桃園隱形富豪4.2億元、單價279.4萬元買下，單價超越去年社區紀錄。（圖／翻攝元利建設官網）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，開春即有交易，今年1月共171.92坪的中高樓層戶，由桃園隱形富豪以無貸款方式，豪砸約4.2億元、單價279.4萬元買下，單價高居社區第五名，且還超越2023年同社區的豪宅王277萬元。

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元利信義聯勤位於台北市大安森公園第1排，是元利建設董事長林敏雄耗費10年才打造完成的代表作，共有35層、31層南北兩棟，總計118戶。入住的名人包括林敏雄、江蕙等，江蕙2018年砸下4.27億元買17樓戶，單價277.8萬元，光是車位就1500萬元。據傳在江蕙牽線下，周杰倫也以老婆昆凌的名義，花了3.5億元買下7樓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，都會蛋黃區地狹人稠，因此大面積綠地更顯珍貴，大安森林公園位在台北精華地段，面積近26公頃，公園第一排的住宅，擁有無敵棟距和景觀，且通風採光佳，房價機乎是抗跌保值，甚至屢屢出現高價交易案，今年「信義聯勤」首筆交易，比起2018年同樓層鄰居戶成交的274萬元，一坪還高出5萬多元。

▲近三年大安森林公園第一排豪宅交易狀況。（圖／台灣房屋提供）
▲近三年大安森林公園第一排豪宅交易狀況。（圖／台灣房屋提供）
張旭嵐指出，大安森林公園第一排豪宅社區像是「信義聯勤」、「勤美璞真」、「頂高麗景」、「國美森美館」、「安峰」等，不乏政商名流持有，成交價格因樓層高低和景觀座向有所差異，單價落在180～299萬元之間，但幾乎是「賣一戶、少一戶」，所以市場少有屋主釋出。

台灣房屋集團統計，近三年大安森林公園第一排豪宅交易，「信義聯勤」奪得最熱賣豪宅王，共有29筆交易；而2023年包括「水樹之間」、「第凡內花園」、「信義大樓」各有一筆交易，總價都在7千多萬元的40~60坪格局，且後兩個社區屋齡都在20年以上；2021年則僅有「國美森美館」一筆交易，總價1.92億元，顯示公園第一排的中古豪宅，轉手交易的案件稀少。

第一建經研究中心副理張菱育分析，雖然近年政府屢屢推出打炒房政策，且豪宅最高僅能貸4成，已履行多年遲遲未鬆綁，再加上去年7月平均地權條例上路，限制私法人購屋，不過有購屋需求的高端豪客仍會「照買」，只是大多從法人名義購屋，轉由自然人購入，因此限制對豪宅市場影響程度有限，指標豪宅價格仍有穩定行情，甚至出現比同樓層還高價的表現。
 

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