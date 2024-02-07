EXP集團誆波蘭挖礦招攬投資吸金6000萬 華爾街金童3人起訴
2018年在台崛起的EXP ASSET集團號稱在波蘭挖礦，台灣會員已有上萬人，吸金高達百億元，但過了一年多即停止運作，自稱華爾街金童的台灣首腦「毛老師」也人間蒸發，上百名投資人組自救會提告。檢調去年發動偵查，經偵辦後，台北地檢署今（7）日依《銀行法》等罪，起訴集團台灣區負責人毛奕捷、亞洲區負責人陳佳誠、幹部莊博勝3人。
記者潘千詩／台北報導
起訴指出，毛女、陳男、莊男涉與波蘭EXP ASSET集團謀議，自2018年3月起把「EXP ASSET亞斯特投資方案」引進台灣，利用「亞洲真誠共富團隊」推廣EXP投資方案，透過成立社群、通訊軟體群組，刊登各種推薦文、分享文等。
集團成員對外廣為宣傳EXP集團在虛擬貨幣交易市場投資獲利豐厚，在各地舉辦說明會、顧問培訓大會、感恩大會等，製作影片或親自出席介紹EXP投資方案。
2019年8月19日，因投資人發覺EXP官網無法登入，投資金額血本無歸，因此組成自救會向檢調提起告訴。
檢察官查出，毛女等人佯以「120天就能獲得20％利潤」等話術，引誘上百人投資吸金，並與投資人約定或給付與本金顯不相當的紅利，實際上並無任何商品銷售，從中吸金約200萬美元，折合新台幣約6000萬元，依違反《銀行法》起訴毛女等人。